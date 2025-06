LibreOffice: fim do suporte para o Windows 7, 8 e 8.1 e mais atenção ao Linux

Ainda que muitos não gostem, o LibreOffice é uma das melhores alternativas ao Office da Microsoft. Esta suite de produtividade é de código aberto e acessível a todos, o que a torna transparente. Para evoluir, o LibreOffice vai em breve abandonar o Windows 7, 8 e 8.1 e dar mais atenção ao Linux.

Fim do suporte da Microsoft no Windows 7, 8 e 8.1

O LibreOffice é a alternativa mais popular ao Microsoft Office, ou pelo menos uma delas, graças à sua abordagem de código aberto e, já agora, ao facto de ser também gratuito. Agora, rompe com o passado. E a partir de agosto de 2025, será lançada a versão 25.8. Esta deixará de ser compatível com o Windows 7, Windows 8 e 8.1.

Este é um passo importante na evolução do projeto, que centra agora o seu desenvolvimento em sistemas modernos e com suporte ativo. A mensagem é clara: há uma necessidade de avançar, e isso significa deixar para trás plataformas obsoletas. Isto acontece porque manter a compatibilidade com sistemas operativos abandonados pelos próprios fabricantes já não faz sentido técnico ou estratégico.

De notar que a decisão tem uma explicação simples. Estas versões do Windows tornaram-se obsoletas. A Microsoft já não oferece atualizações de segurança para nenhuma delas, representando um risco crescente. Além disso, cada nova funcionalidade do LibreOffice exige mais recursos, algo que estes sistemas não conseguem oferecer.

LibreOffice vai dar ainda mais atenção ao Linux

Assim sendo, continuar a desenvolver para ambientes tão limitados representa uma sobrecarga desnecessária para a equipa de programadores. Estes preferem concentrar os seus esforços em melhorar o desempenho e a compatibilidade com as plataformas atuais.

No caso do Windows 10, que continua a receber suporte oficial, o seu fim está previsto para outubro de 2025. Isto deixa muitos utilizadores numa encruzilhada. O LibreOffice não deixará de funcionar no Windows 10 de imediato, mas a recomendação é começar a procurar alternativas.

Por outro lado, o suporte para sistemas de 32 bits também está a ser descontinuado. Muitos PCs mais antigos que ainda utilizam versões x86 já não receberão novas versões da aplicação. No entanto, algumas versões específicas podem permanecer, para facilitar a transição em computadores com hardware mais limitado.