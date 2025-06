Sabia que a Via Verde é uma invenção portuguesa?

A Via Verde é uma invenção portuguesa e um dos primeiros sistemas eletrónicos de portagem automóvel sem paragem do mundo.

Este sistema foi lançado em 1991 pela empresa Brisa, em parceria com instituições como a Universidade de Aveiro, sendo uma inovação tecnológica que permitiu aos condutores passarem por portagens sem parar, graças a um identificador (tag) no carro que comunica com sensores na via.

Por que é que via verde foi uma tecnologia inovadora?

Foi pioneira a nível mundial no uso de tecnologia RFID (identificação por radiofrequência) para esse fim. Esta tecnologia reduziu significativamente os tempos de espera nas autoestradas e deu origem a sistemas semelhantes noutros países.

Componentes principais da via verde?

Dispositivo Via Verde (tag ou identificador):

Pequeno aparelho colocado no para-brisas do carro, geralmente atrás do espelho retrovisor. Emite um sinal de rádio com a identificação do veículo/conta.

Pórticos eletrónicos (nas portagens ou entradas de serviços):

Possuem antenas que leem o sinal do dispositivo Via Verde quando o veículo passa.

Sistema central da Via Verde:

Recebe a informação da passagem, associa ao utilizador e debita o valor na conta bancária associada.

Hoje, a Via Verde é usada não só em portagens, mas também em parques de estacionamento, abastecimentos em postos de combustível, drive-thrus e até lavagens de carros — sempre com débito automático e sem contacto.