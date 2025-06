Tronsmart Fiitune X30: a nova coluna Hi-Res com áudio espacial

A Tronsmart acaba de lançar o seu mais recente altifalante doméstico, a Fiitune X30, o primeiro da marca a oferecer áudio espacial de alta resolução, pensado para transformar qualquer divisão num palco de som imersivo. Com um design elegante e uma construção premium, este modelo promete conquistar tanto os ouvidos mais exigentes como os amantes de estética minimalista.

Design sofisticado para qualquer espaço

Com linhas simples e um acabamento refinado, a Fiitune X30 foi desenhada para se integrar harmoniosamente em qualquer estilo de decoração, do clássico ao contemporâneo.

A estrutura em alumínio escovado, combinada com tecido acústico de alta qualidade, não só confere durabilidade como oferece uma textura visual discreta e elegante. A pega metálica integrada facilita o transporte e acrescenta um toque funcional ao conjunto.

Áudio espacial: som que preenche a divisão

O grande trunfo da Fiitune X30 é o seu sistema de áudio espacial, criado para envolver o utilizador num palco sonoro tridimensional. Equipado com seis unidades de driver, incluindo um altifalante superior (sky driver) que projeta o som para o teto, e quatro radiadores passivos, o X30 consegue distribuir o som de forma uniforme, mesmo em divisões maiores ou com vários pontos de escuta.

A resposta de frequência estende-se até 40kHz, garantindo um campo sonoro alargado, com detalhes nítidos e sem distorção, quer esteja a ouvir música, a ver filmes ou a relaxar com um podcast.

Alta resolução, graves poderosos e detalhes cristalinos

Compatível com o codec LDAC, a Fiitune X30 suporta áudio sem fios em alta resolução, preservando toda a riqueza das gravações originais. O sistema acústico 2.2.1 com subwoofer tipo racetrack é apoiado por um processador DSP avançado, que oferece graves profundos e poderosos, sem comprometer os médios e agudos.

O design de altifalante de 3 vias ajuda a separar frequências com precisão, resultando em vozes mais nítidas e agudos mais definidos.

Com uma potência de saída total de 80W, a Tronsmart Fiitune X30 é capaz de encher uma sala com som envolvente, sem necessidade de colunas adicionais.

Ideal para filmes, música ou relaxamento

Para uma experiência de cinema em casa, basta emparelhar dois altifalantes X30 para criar um verdadeiro sistema estéreo com áudio espacial. Pode ligá-los facilmente à televisão via entrada AUX ou Bluetooth, alternar entre dispositivos com o modo dual play e personalizar o som ao seu gosto através da app oficial Tronsmart.

Com até 14 horas de autonomia, a X30 adapta-se tanto a sessões longas como a momentos de pausa sem preocupações com carregamentos constantes.

Preço e disponibilidade

A nova coluna Tronsmart Fiitune X30 está já disponível, com um preço de lançamento de 179,99€ (IVA incluído). Pode ser adquirida em tronsmart.com, AliExpress ou noutros revendedores autorizados.

Tronsmart Fiitune X30