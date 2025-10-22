Windows 11 Pro por 20,4€ com código TT30, ativa o teu PC e melhora o desempenho

A GoodOffer24 volta a surpreender com uma campanha. Se há algo que os utilizadores mais procuram nesta altura, é a forma mais simples e económica de ativar o Windows ou de garantir as atualizações de software sem gastar fortunas.

O Windows 11 Pro é a versão ideal para quem exige estabilidade, produtividade e segurança, tanto em ambiente profissional como doméstico. Inclui funcionalidades avançadas como o BitLocker, a gestão remota via Remote Desktop e atualizações otimizadas que tornam o sistema mais fluido e confiável.

Por que atualizar para o Windows 11 Pro?

Maior velocidade e estabilidade graças ao novo kernel e gestão de energia otimizada.

Interface moderna e fluida, com Snap Layouts e novo menu Iniciar.

Compatibilidade total com jogos e aplicações via DirectX 12 Ultimate.

Melhor integração com Microsoft Teams e serviços na nuvem.

Segurança reforçada com TPM 2.0 e autenticação biométrica Windows Hello.

E o melhor de tudo? Não precisas de comprar um novo computador. Se já tens o Windows 10 instalado, podes fazer o Windows 11 download e ativar a tua cópia com uma chave digital oficial.

Como aproveitar o desconto de 30% com o código TT30

Visita o site oficial da campanha: https://pt.vip-urcdkey.com/vu/TT20win11 Adiciona o Windows 11 Pro OEM CD-KEY GLOBAL ao carrinho. Insere o cupão TT30 no campo “Discount Code” antes de finalizar a compra. Conclui o pagamento e recebe instantaneamente a tua chave digital por email.

Ofertas complementares na GoodOffer24

Além do Windows 11 Pro, há descontos em várias versões do Windows e Office, com o mesmo código TT30:

Windows 10 Pro — 15,4€

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 — 11,9€

Windows 11 Home — 17,9€

Windows 10 Home — 14€

Office 2016 Pro Plus — 26,2€

Office 2019 Pro Plus — 47,8€

Office 2021 Pro Plus — 71,5€

Bundles também disponíveis:

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus — 37,2€

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus — 53,4€

Links oficiais e alternativos da campanha:

Dicas úteis para o Windows 11 Pro

Usa Win + Shift + S para capturar parte do ecrã rapidamente.

Ativa o Modo Foco em Definições → Sistema → Foco, para aumentar a produtividade.

Configura o Arranque Rápido (Painel de Controlo → Opções de Energia) para reduzir o tempo de inicialização.

Verifica atualizações automáticas em Definições → Windows Update.

Usa o Explorador de Ficheiros com separadores para melhor gestão de pastas.

Com estas pequenas otimizações, o Windows 11 Pro torna-se mais rápido, eficiente e ajustado ao teu estilo de trabalho.

Em resumo

Se precisas de ativar o Windows ou atualizar o teu sistema, esta campanha da GoodOffer24 é uma oportunidade difícil de ignorar. Por pouco mais de 20€, obténs uma chave digital vitalícia e acesso total às funcionalidades do Windows 11 Pro. Não te esqueças de aplicar o código TT30 e de guardar os links oficiais para futuras atualizações.