CHUWI CoreBook X 7430U: desempenho e portabilidade num portátil 2K a preço acessível

A CHUWI acaba de reforçar a sua gama CoreBook X com o lançamento do CoreBook X 7430U, um portátil de 14" que combina um ecrã de alta resolução, bom desempenho e design portátil. Projetado para trabalho, lazer e até jogos ocasionais, este modelo apresenta-se como uma solução versátil para quem procura potência e mobilidade num só equipamento.

Visual impressionante com ecrã 2K

O CoreBook X 7430U apresenta um painel IPS de 14" com resolução 2160×1440 e formato 3:2, oferecendo 100% de cobertura do espaço de cor sRGB.

Este equilíbrio garante cores precisas e vibrantes, ideais para tarefas de produtividade, consumo multimédia e projetos criativos. O formato 3:2 maximiza a área útil de visualização, permitindo mais conteúdo vertical e reduzindo a necessidade de scroll.

Equipado com o CPU AMD Ryzen 5 7430U

No seu interior, encontramos o AMD Ryzen 5 7430U, um processador de 6 núcleos e 12 threads, capaz de atingir 4,3 GHz em modo boost. Combinado com gráficos integrados AMD Radeon, garante multitarefa fluida, tempos de renderização mais rápidos e desempenho adequado tanto para tarefas diárias como para trabalhos criativos leves.

Em testes de desempenho, o portátil regista 861 pontos no 3DMark Time Spy, 6315 pontos no Cinebench R23 multi-core e 1167 pontos no single-core, ultrapassando concorrentes como o AMD Ryzen 5 Pro 7535U e o Intel Core Ultra 7 155U.

De origem, o CoreBook X 7430U vem equipado com 16 GB de memória DDR4 em configuração dual-channel e um SSD PCIe de 512 GB. Para utilizadores que necessitem de mais recursos, a memória é expansível até 64 GB e o armazenamento pode ser facilmente atualizado graças ao acesso direto ao slot M.2 2280, compatível com unidades SATA 3 e PCIe 3.0×4.

Conectividade moderna e versátil

O novo modelo da CHUWI destaca-se também pela conectividade abrangente. Traz*Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 para ligações sem fios rápidas e estáveis. Além disso, tem múltiplas portas:

2× USB-C (uma com suporte a carregamento PD)

2× USB 3.0 Tipo-A

1× HDMI 1.4

1× ranhura para cartão microSD

Entrada de áudio de 3,5 mm

Esta configuração garante compatibilidade com uma ampla gama de periféricos, ecrãs externos e dispositivos de armazenamento.

Especificações completas Modelo: CoreBook X 7430U

CoreBook X 7430U Sistema operativo: Windows 11 Home

Windows 11 Home Ecrã: 14 polegadas, 2K (2160×1440) IPS, formato 3:2

14 polegadas, 2K (2160×1440) IPS, formato 3:2 Processador: AMD Ryzen 5 7430U (6 núcleos, 12 threads, 16MB de cache L3, até 4,3 GHz)

AMD Ryzen 5 7430U (6 núcleos, 12 threads, 16MB de cache L3, até 4,3 GHz) Gráficos: AMD Radeon Graphics

AMD Radeon Graphics Memória: 16GB DDR4 3200MHz (slots SO-DIMM dual-channel, expansível até 64GB)

16GB DDR4 3200MHz (slots SO-DIMM dual-channel, expansível até 64GB) Armazenamento: SSD PCIe de 512GB (1× slot M.2 2280, compatível com SATA 3 ou PCIe 3.0×4)

SSD PCIe de 512GB (1× slot M.2 2280, compatível com SATA 3 ou PCIe 3.0×4) Bateria: 46,2 Wh (11,55V/4000mAh)

46,2 Wh (11,55V/4000mAh) Portas de I/O: 1× USB 3.0 Tipo-C (funções completas), 2× USB 3.0 Tipo-A, 1× HDMI 1.4, 1× entrada de áudio de 3,5 mm, 1× ranhura para cartão TF (suporta até 128GB), 1× USB 2.0 Tipo-C (carregamento PD/transferência de dados)

1× USB 3.0 Tipo-C (funções completas), 2× USB 3.0 Tipo-A, 1× HDMI 1.4, 1× entrada de áudio de 3,5 mm, 1× ranhura para cartão TF (suporta até 128GB), 1× USB 2.0 Tipo-C (carregamento PD/transferência de dados) Conectividade sem fios: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Câmara: câmara frontal de 1 MP

câmara frontal de 1 MP Adaptador de energia: carregador USB-C PD de 65W

carregador USB-C PD de 65W Dimensões: 310 × 229,5 × 17,25 mm

310 × 229,5 × 17,25 mm Peso: cerca de 1400g

Mobilidade sem compromissos

Com um peso de apenas 1,4 kg e com uma espessura de 17,25 mm, o CoreBook X 7430U é um portátil compacto e fácil de transportar. A bateria de 46,2 Wh oferece várias horas de autonomia, enquanto o carregador USB-C de 65 W com suporte PD permite atingir 50% de carga em apenas uma hora, estando totalmente carregado em cerca de 2,5 horas. O sistema de arrefecimento otimizado assegura que o portátil mantém o desempenho mesmo em tarefas exigentes.

Fornecido com o Windows 11 Home, o CoreBook X 7430U beneficia de arranques rápidos, boa gestão de energia e recursos de segurança atualizados. É uma máquina pronta a usar desde o primeiro momento, preparada para responder às necessidades de estudantes, profissionais e criadores de conteúdo.

Em conclusão...

Combinando desempenho sólido, portabilidade e um preço competitivo, o novo CHUWI CoreBook X 7430U é uma opção atrativa para quem quer um portátil 2K capaz de acompanhar o ritmo do dia a dia, seja no trabalho, no estudo ou no entretenimento. Disponível através da loja oficial da CHUWI, este modelo vem reforçar a proposta de valor da CHUWI, oferecendo tecnologia de ponta ao alcance de mais utilizadores.

Poderá utilizar o código promocional PPLWARECOREXUA.

CoreBook X 7430U