Galaxy XR: a visão da Samsung para o futuro do entretenimento e do trabalho

A Samsung apresentou, finalmente, o seu Galaxy XR, abrindo aos utilizadores novas formas de explorar, jogar e trabalhar, com interações naturais através de voz, visão e gestos.

Com o Galaxy XR, a Samsung revelou, hoje, uma nova categoria de dispositivos nativos de Inteligência Artificial (IA) concebidos para proporcionar experiências imersivas num formato otimizado para utilização multimodal.

Enquanto primeiro produto desenvolvido sobre a nova plataforma Android XR, criada em conjunto pela Samsung, Google e Qualcomm Technologies, o Galaxy XR apresenta o futuro da descoberta, do entretenimento e do trabalho, permitindo aos utilizadores usufruir de experiências profundamente imersivas de forma natural.

Este é o primeiro passo na jornada de Realidade Estendida (XR) de longo prazo da Samsung, com futuras inovações em todos os formatos, incluindo óculos de IA.

Com o Galaxy XR, a Samsung introduz um ecossistema totalmente novo de dispositivos móveis. Construído com base no Android XR, o Galaxy XR expande a visão da IA móvel para uma nova fronteira de possibilidades imersivas e significativas, trazendo a XR do conceito para a realidade quotidiana, tanto para a indústria como para os utilizadores.

Disse Bernardo Cunha, Head of Strategy and Product Marketing de Mobile da Samsung Portugal.

Segundo Sameer Samat, President of Android Ecosystem na Google, "o Android XR é a primeira plataforma Android criada inteiramente para a era Gemini", e procura "criar formas de explorar, interligar e criar", através de "uma plataforma aberta e unificada para a próxima evolução da computação".

Com Gemini integrado desde a raiz, o Galaxy XR não se comporta como uma simples ferramenta que aguarda comandos. Trata-se de uma nova versão de companheiro de IA que ajuda a gerir tarefas, oferecendo interações naturais e intuitivas através de voz, visão e gestos.

Sob a forma de headset, compreende o ambiente do utilizador ao ver o que ele vê e ouvir o que ele ouve, permitindo respostas conversacionais que soam como humanas e naturais, e criando formas de interação tecnológica.

Colaboração aberta para um ecossistema Android XR escalável

Codesenvolvido com a Google e a Qualcomm, o Android XR é uma plataforma poderosa que coloca a IA no centro da experiência, estando concebida para se adaptar a uma variedade de formatos: headsets, óculos de IA, entre outros.

Agora, o Galaxy XR beneficia da força deste ecossistema aberto e escalável.

Todas as apps construídas para a plataforma Android funcionam de forma instantânea no Galaxy XR, garantindo aos utilizadores a continuidade das experiências móveis que já conhecem.

Como a plataforma é baseada nos standards OpenXR, torna-se simples para os developers que utilizam OpenXR, WebXR ou Unity trazerem as suas experiências para o Galaxy XR, oferecendo-lhes mais formas de escalar e proporcionando aos consumidores mais opções.

Nova forma de trabalhar, jogar e descobrir

O Galaxy XR foi concebido com um design centrado no ser humano, oferecendo conforto prolongado.

Através da combinação entre forma, materiais avançados e otimização estrutural de cada componente, a Samsung promete que o Galaxy XR alcança um equilíbrio ideal entre leveza e robustez para uma utilização diária prolongada.

Com um peso de 545 g (com almofada frontal) o headset é "ergonomicamente equilibrado", distribuindo a pressão entre a testa e a parte posterior da cabeça, minimizando o desconforto facial e garantindo um suporte estável.

A bateria é posicionada separadamente do headset, tornando o dispositivo mais compacto, leve e confortável de usar.

O Galaxy XR inclui ainda um bloqueador de luz removível - que pode ser retirado para maior leveza ou acoplado para bloquear a luz externa e intensificar a imersão.

A Galaxy XR abre novas dimensões de descoberta, oferecendo uma vasta gama de experiências otimizadas para esta nova plataforma, incluindo Google Maps, YouTube, Circle to Search e Google Photos:

Viajar e procurar com Google Maps : os utilizadores podem usar o Gemini como guia para navegar no Google Maps e pedir sugestões personalizadas de locais próximos, explorando o mundo em mapas 3D mais imersivos;

: os utilizadores podem usar o Gemini como guia para navegar no Google Maps e pedir sugestões personalizadas de locais próximos, explorando o mundo em mapas 3D mais imersivos; Imersão em conteúdos com IA : é possível pedir ao Gemini, de forma natural, para encontrar conteúdos no YouTube e obter mais informações sobre o vídeo em visualização, desbloqueando experiências mais ricas de aprendizagem e entretenimento;

: é possível pedir ao Gemini, de forma natural, para encontrar conteúdos no YouTube e obter mais informações sobre o vídeo em visualização, desbloqueando experiências mais ricas de aprendizagem e entretenimento; Ver mais com vídeo pass through e Circle to Search : em modo pass through, os utilizadores veem o mundo físico à sua volta e podem desenhar um círculo com a mão para pesquisar instantaneamente informações sobre qualquer objeto à sua frente;

: em modo pass through, os utilizadores veem o mundo físico à sua volta e podem desenhar um círculo com a mão para pesquisar instantaneamente informações sobre qualquer objeto à sua frente; Auto-transformar fotos e vídeos em 3D: fotografias e vídeos 2D podem ser convertidos em 3D, dando vida às memórias ou reimaginando-as de formas totalmente novas.

Graças aos seus sensores avançados, câmaras e hardware potente, o Galaxy XR consegue rastrear com precisão os movimentos da cabeça, mãos e olhos, tornando estas experiências verdadeiramente imersivas.

Além disso, os microfones são estrategicamente posicionados e suportados por software para filtrar ruídos externos e capturar de forma clara a voz do utilizador.

Com o Galaxy XR, é possível explorar mundos virtuais e reais em aplicações especializadas XR, recorrendo a interações físicas naturais - com assistência do Gemini.

O Galaxy XR desbloqueia, também, novos níveis de imersão em entretenimento, incluindo desporto e gaming, graças ao seu hardware poderoso e desempenho superior.

Experiências de visualização imersivas : os utilizadores podem transmitir os seus programas favoritos num ecrã 4K Micro-OLED, que proporciona a sensação de um cinema pessoal;

: os utilizadores podem transmitir os seus programas favoritos num ecrã 4K Micro-OLED, que proporciona a sensação de um cinema pessoal; Experiências desportivas : os adeptos de desporto podem assistir a vários jogos em simultâneo, com a sensação de estarem diretamente no estádio;

: os adeptos de desporto podem assistir a vários jogos em simultâneo, com a sensação de estarem diretamente no estádio; Sessões de gaming melhoradas com IA integrada : durante sessões de jogos especializados em XR, é possível conversar com o Gemini para receber dicas em tempo real;

: durante sessões de jogos especializados em XR, é possível conversar com o Gemini para receber dicas em tempo real; Criar e editar em 3D: o "Project Pulsar", da Adobe, facilita edições de vídeo cinematográficas, permitindo adicionar profundidade 3D e sobrepor legendas ou ícones atrás das personagens ou elementos, numa tela gigante.

Equipado com Snapdragon XR2+ Gen 2, o Galaxy XR oferece experiências com clareza visual e IA avançada através da Qualcomm Hexagon NPU7.

Além disso, até 2,5 horas de autonomia contínua permitem usufruir de conteúdo em imersão total, sem interrupções.

Combinado com som envolvente e ecrãs de ultra-alta resolução, o Galaxy XR coloca o utilizador no centro de mundos expandidos, otimizados para XR.

De acordo com Alex Katouzian, Group GM of Mobile, Compute & XR na Qualcomm, "o Galaxy XR materializa a nossa visão para o futuro, onde a sinergia entre IA e XR transforma as possibilidades da computação pessoal".

O Galaxy XR estará disponível a partir de 22 de outubro nos Estados Unidos e Coreia.

