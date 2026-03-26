Huawei Watch GT Runner 2: reinvenção tecnológica da corrida com Eliud Kipchoge
A Huawei anuncia o lançamento do Huawei Watch GT Runner 2, um smartwatch que redefine o treino de corrida. Elevando a fasquia no que toca à precisão do posicionamento e ao treino científico, trata-se de um dispositivo concebido para o atleta que existe em cada utilizador.
Através de uma colaboração sem precedentes com a lenda da maratona, Eliud Kipchoge, a Huawei anuncia o lançamento do Huawei Watch GT Runner 2, um smartwatch que redefine o treino de corrida e se assume como o aliado definitivo de qualquer corredor.
Um novo padrão de corrida definido pelos melhores
Inspirada pela crescente paixão global pela corrida, a Huawei mergulhou num processo de cinco anos de investigação e desenvolvimento.
Para o Huawei Watch GT Runner 2, a marca uniu forças não só com Eliud Kipchoge, mas com a reconhecida equipa de corrida dsm-firmenich.
O resultado é um dispositivo que traduz a ciência da alta competição em funcionalidades acessíveis a todos, diretamente no pulso, desde quem dá os primeiros passos no asfalto até aos maratonistas que procuram bater os seus recordes pessoais.
Tecnologia de ponta ao serviço da performance
O que distingue o Huawei Watch GT Runner 2 é a sua inteligência focada no desempenho do atleta. Pela primeira vez, um algoritmo pioneiro no seu interior consegue medir o limiar de lactato de forma não intrusiva.
Ao permitir uma compreensão profunda da intensidade do esforço e da força muscular - uma análise até agora reservada a laboratórios -, esta métrica dá aos atletas a capacidade de criar planos de treino e estratégias de corrida realmente personalizados.
A precisão é outro dos seus pilares. A inovadora arquitetura de antena flutuante 3D oferece um salto qualitativo na exatidão do sinal GPS: isto traduz-se num registo de percurso fiável, mesmo nos cenários mais adversos, como túneis ou centros urbanos.
Para os maratonistas, o Modo Maratona Inteligente é um verdadeiro copiloto, segundo a Huawei: não só monitoriza o desempenho, como oferece orientação tática em tempo real, desde a gestão do ritmo a lembretes inteligentes para hidratação e nutrição.
Design: a performance encontra a elegância
O melhor smartwatch de corrida é aquele que quase não se sente no pulso e é precisamente este o princípio por detrás do design do Huawei Watch GT Runner 2.
Fabricado em liga de titânio nanomoldada, o novo smartwatch pesa apenas 43,5 gramas, o que resulta num corpo ultraleve, resistente e com um ajuste perfeito ao pulso.
A estética materializa-se em três cores disponíveis: Dawn Orange, Dusk Blue e Midnight Black.
O conforto é garantido pela bracelete de tecido AirDry, cuja estrutura inovadora foi desenhada para maximizar a respirabilidade e repelir o suor.
A pensar na versatilidade, cada smartwatch vem ainda acompanhado de uma bracelete adicional em fluoroelastómero, ideal para as condições de uso mais extremas.
Huawei Watch GT Runner 2
PVRP: 399,00 euros
Ofertas de lançamento:
- Desconto de 30 euros na Huawei Store.
- Oferta de uma bracelete adicional (além das duas braceletes disponíveis na compra do smartwatch).
- Acesso ao Multipass, um pacote de serviços premium no valor de 116 euros, que inclui subscrições gratuitas de aplicações de saúde e fitness como Huawei Health+, Komoot, Intervals.icu, entre outras.