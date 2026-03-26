Huawei Watch GT Runner 2: reinvenção tecnológica da corrida com Eliud Kipchoge

A Huawei anuncia o lançamento do Huawei Watch GT Runner 2, um smartwatch que redefine o treino de corrida. Elevando a fasquia no que toca à precisão do posicionamento e ao treino científico, trata-se de um dispositivo concebido para o atleta que existe em cada utilizador.

Através de uma colaboração sem precedentes com a lenda da maratona, Eliud Kipchoge, a Huawei anuncia o lançamento do Huawei Watch GT Runner 2, um smartwatch que redefine o treino de corrida e se assume como o aliado definitivo de qualquer corredor.

Um novo padrão de corrida definido pelos melhores

Inspirada pela crescente paixão global pela corrida, a Huawei mergulhou num processo de cinco anos de investigação e desenvolvimento.

Para o Huawei Watch GT Runner 2, a marca uniu forças não só com Eliud Kipchoge, mas com a reconhecida equipa de corrida dsm-firmenich.

O resultado é um dispositivo que traduz a ciência da alta competição em funcionalidades acessíveis a todos, diretamente no pulso, desde quem dá os primeiros passos no asfalto até aos maratonistas que procuram bater os seus recordes pessoais.

Tecnologia de ponta ao serviço da performance

O que distingue o Huawei Watch GT Runner 2 é a sua inteligência focada no desempenho do atleta. Pela primeira vez, um algoritmo pioneiro no seu interior consegue medir o limiar de lactato de forma não intrusiva.

Ao permitir uma compreensão profunda da intensidade do esforço e da força muscular - uma análise até agora reservada a laboratórios -, esta métrica dá aos atletas a capacidade de criar planos de treino e estratégias de corrida realmente personalizados.

A precisão é outro dos seus pilares. A inovadora arquitetura de antena flutuante 3D oferece um salto qualitativo na exatidão do sinal GPS: isto traduz-se num registo de percurso fiável, mesmo nos cenários mais adversos, como túneis ou centros urbanos.

Para os maratonistas, o Modo Maratona Inteligente é um verdadeiro copiloto, segundo a Huawei: não só monitoriza o desempenho, como oferece orientação tática em tempo real, desde a gestão do ritmo a lembretes inteligentes para hidratação e nutrição.

Design: a performance encontra a elegância

O melhor smartwatch de corrida é aquele que quase não se sente no pulso e é precisamente este o princípio por detrás do design do Huawei Watch GT Runner 2.

Fabricado em liga de titânio nanomoldada, o novo smartwatch pesa apenas 43,5 gramas, o que resulta num corpo ultraleve, resistente e com um ajuste perfeito ao pulso.

A estética materializa-se em três cores disponíveis: Dawn Orange, Dusk Blue e Midnight Black.

O conforto é garantido pela bracelete de tecido AirDry, cuja estrutura inovadora foi desenhada para maximizar a respirabilidade e repelir o suor.

A pensar na versatilidade, cada smartwatch vem ainda acompanhado de uma bracelete adicional em fluoroelastómero, ideal para as condições de uso mais extremas.