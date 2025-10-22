Honda CR-V faz 30 anos: o que faz deste SUV um ícone da indústria automóvel?

O Honda CR-V é um SUV de nova geração lançado pela marca em 1995. Desde então, tornou-se um modelo de referência e um dos mais vendidos em todo o mundo. Com a celebração do seu 30.º aniversário, em 2025, a Honda recorda as inovações que o transformaram num ícone da indústria automóvel.

Na década de 1990, a Honda entrou no segmento dos veículos recreativos (RV), ao contrário do que acontecia até então, quando a sua atividade se concentrava no mercado de veículos ligeiros de passageiros.

Nessa altura, a marca adotou uma nova abordagem ao desenvolvimento automóvel, dando origem ao conceito de Creative Mover, ou Veículo Que Cria Um Estilo de Vida.

Mais do que um simples meio de transporte, a Honda acreditava que os automóveis são ferramentas que permitem às pessoas criar e enriquecer as suas próprias vidas, colocando-as no centro de todas as decisões.

O objetivo passou pelo desenvolvimento de veículos que tornassem o quotidiano mais agradável, divertido e gratificante.

Lançado em 1995, o Honda CR-V foi desenvolvido com uma personalidade ativa, pensado para ser utilizado de forma confortável e versátil, desde o dia a dia em espaço urbano até às aventuras ao ar livre.

Neste sentido, foi posicionado como o Active Mover dentro da série Creative Mover. Aliás, o seu nome é uma abreviação de Comfortable, Runabout Vehicle (em português, Veículo Confortável e Ágil).

O mote para o desenvolvimento de um ícone da indústria automóvel

A equipa de desenvolvimento do Honda CR-V adotou os princípios de Think Right e Make Light:

Think Right consistia em questionar constantemente se estavam a observar verdadeiramente as tendências e o futuro do setor automóvel;

consistia em questionar constantemente se estavam a observar verdadeiramente as tendências e o futuro do setor automóvel; Make Light implicava uma análise minuciosa do desempenho do veículo: se poderia ser conduzido de forma agradável, simples e sem esforço.

Guiada por estes princípios, a equipa avaliou cuidadosamente o que era realmente necessário, examinando tanto o hardware como o software do veículo - desempenho, funcionalidades e dimensões adequadas.

O objetivo passava por criar um estilo de vida ativo, através de um automóvel que pudesse ser conduzido confortavelmente e sem esforço para qualquer destino, a qualquer momento.

Na altura, os SUV eram predominantemente veículos todo-o-terreno, robustos e com tração integral. O Honda CR-V, por sua vez, foi concebido para:

Acomodar confortavelmente cinco adultos;

Transportar uma quantidade significativa de carga;

Oferecer conforto e praticidade no dia a dia, seja para fins profissionais ou lazer, independentemente da estação, hora ou tipo de estrada.

No fundo, a conceção do Honda CR-V teve como objetivo criar um veículo acessível e confortável para qualquer utilizador, sem compromissos.

Honda CR-V quer(ia) ser um carro para todos

Por forma a alcançar os objetivos propostos, a Honda procurou combinar o conforto típico de um sedã, a versatilidade de um veículo familiar, a funcionalidade de tração todo-o-terreno e um design funcional e seguro.

A adoção da carroçaria monocoque, uma estrutura em que o chassis e a carroçaria estão integrados, eliminando a necessidade de um quadro de suporte separado, permitiu várias coisas:

Centro de gravidade baixo ;

; Bitola larga , uma estrutura que apresenta uma distância maior entre os pneus de cada lado, proporcionando melhor manuseamento e estabilidade, juntamente com uma aparência imponente;

, uma estrutura que apresenta uma distância maior entre os pneus de cada lado, proporcionando melhor manuseamento e estabilidade, juntamente com uma aparência imponente; Entre-eixos longo, uma estrutura em que a distância entre as rodas dianteiras e traseiras é prolongada, melhorando a estabilidade em linha reta e permitindo um interior mais espaçoso.

Desta forma, a Honda conseguiu assegurar simultaneamente uma excelente visibilidade, típica de um SUV, e uma condução suave, característica de um sedã.

Além disso, para criar um interior espaçoso e confortável, semelhante a uma sala de estar, e uma área de carga prática e funcional, a Honda introduziu várias soluções inovadoras, incluindo piso plano, passagem central, configurações de bancos versáteis que se podem reclinar totalmente, e até uma mesa destacável.

Lançado em 1995, o Honda CR-V celebra 30 anos em 2025 e é vendido em mais de 160 países em todo o mundo. O modelo ultrapassou as quatro milhões de unidades vendidas acumuladas, tornando-se um dos SUV mais vendidos globalmente e, conforme recuperado em 2024, ocupando o primeiro lugar nas vendas globais da marca.

Disponibilidade do Honda CR-V em Portugal

A sexta geração do Honda CR-V está disponível em motorização híbrida (e:HEV) e híbrida plug-in (PHEV), com equipamento de exceção (disponível com jantes de 18”, teto panorâmico, bagageira com abertura elétrica, ecrã digital 9” com navegação, câmara 360°, sistema som Bose com 12 colunas).

Honda CR-V e:HEV

Trata-se de um SUV híbrido que oferece a vantagem do funcionamento suave e silencioso com energia elétrica, sem necessidade de carregamento.

Equipado com uma unidade de tração 100% híbrida, um motor a gasolina de dois litros e quatro cilindros com injeção direta, com 184 cv de potência, o CR-V Hybrid é capaz de proporcionar uma condução eficiente, garantindo economia de combustível e conforto em viagens longas.

O Honda CR-V hybrid está disponível por 56.000 euros.

Honda CR-V PHEV

Com um motor elétrico de 135 kW (184 cv), garante uma autonomia, em modo 100% elétrico, de até 82 km (combinado, WLTP).

O Honda CR-V plug-in hybrid está disponível por 62.750 euros.