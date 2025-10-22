43 milhões de toneladas de lítio descobertas na Alemanha: um dos maiores depósitos do mundo!

A Neptune Energy, uma importante empresa de petróleo e gás, confirmou, recentemente, a descoberta de 43 milhões de toneladas de carbonato de lítio equivalente (em inglês, LCE), na região de Altmark, na Alemanha. Pelo enorme potencial para a extração comercial, a região poderá tornar-se num dos principais centros de produção para a tecnologia de baterias na Europa.

No início deste ano, a Neptune Energy citou uma estimativa teórica de 70 milhões de toneladas de LCE em Altmark, afirmando que isso poderia traduzir-se em cerca de 25.000 toneladas de extração comercial por ano.

De forma aproximada, isto seria o suficiente para fornecer materiais de bateria para cerca de 500.000 veículos elétricos, anualmente.

Agora, em parceria com a agência de avaliação independente Sproule ERCE, a Neptune Energy confirmou que a região de Altmark possui recursos de 43 milhões de toneladas de LCE.

Depósito com 43 milhões toneladas de lítio

Apesar de ser uma quantidade inferior à estimativa de 70 milhões de toneladas, a região possui, agora, uma das maiores fontes de lítio do mundo.

Enquanto casa de um depósito desta dimensão, Altmark, na Alemanha, está prestes a tornar-se um ponto fundamental no ecossistema de baterias da Europa.

Esta nova avaliação sublinha o grande potencial das nossas áreas de licença na Saxónia-Anhalt. Isto permite-nos contribuir significativamente para o mercado de abastecimento alemão e europeu da matéria-prima crítica lítio.

Disse Andreas Scheck, diretor-executivo da Neptune Energy.

A descoberta deste depósito confirma-se num momento em que a Neptune está a afastar-se dos testes-piloto para avançar para a extração comercial total.

Alemanha aposta na exploração doméstica de matérias-primas

Além do depósito confirmado na região de Altmark, a Alemanha aloja dois outros: as Montanhas Ore, onde a Zinnwald Lithium pretende iniciar a extração até 2030; e o Graben do Alto Reno, onde a Lithium Energy está já a desenvolver projetos.

Sede de algumas das maiores fabricantes do mundo, a Alemanha procura garantir o abastecimento de matérias-primas essenciais, por via de estratégias como reciclagem de baterias e exploração doméstica.