Robô da China conquista o ponto mais profundo da Terra, fora do alcance da Marinha dos EUA

Robô em miniatura do tamanho de uma mala transforma a pressão extrema em propulsão para atravessar a Fossa das Marianas, abrindo caminho para a futura exploração do mar profundo. Novamente a China ultrapassa os EUA.

China vai mais fundo na Fossa das Marianas

No Oceano Pacífico ocidental, a leste da ilha de Guam, encontra-se o ponto mais profundo da Terra - a Fossa das Marianas. Na escuridão esmagadora deste reino oculto, a China revelou uma maravilha tecnológica das profundezas do mar: um drone em miniatura, não maior do que uma pasta, concebido para ter sucesso onde nenhuma outra máquina consegue chegar, incluindo as da Marinha dos EUA.

Desenvolvido por investigadores da Universidade de Beihang, em Pequim, o robô, semelhante a um transformador, utiliza atuadores metálicos inteligentes que convertem a pressão extrema da água em propulsão, permitindo-lhe nadar, deslizar e rastejar através do abismo de 10,7 km da trincheira.

A uma profundidade de [10 km], a pressão (equivalente a 1000 atmosferas) é como um robô que suporta o peso de um icebergue.

Afirmou o professor Wen Li, investigador principal do projeto na Universidade de Beihang, num artigo publicado no sítio Web da universidade em 20 de março.

O feito, detalhado num estudo de referência da Science Robotics na semana passada, sublinha um fosso cada vez maior entre Pequim e Washington.

Enquanto a China completou 246 mergulhos em águas profundas só em 2024 - mais do que todas as outras nações juntas - os Estados Unidos dependem de submersíveis envelhecidos como o Alvin, de 61 anos, que atinge o máximo de 6.500 metros.

O drone robótico de Wen utiliza ligas com memória de forma para uma atuação suave em águas profundas. Esta tecnologia não só permite acionar o robô sob pressão, como também ajuda o braço robótico do submersível a realizar várias tarefas subaquáticas.

A equipa desenvolveu o robô morfável de alto mar com um atuador macio à escala de um centímetro, concebido com ligas com memória de forma (SMA) seladas em tubo.