Apple poderá lançar dois novos Apple Pencil em 2027. Serão mais fáceis de reparar

A Apple poderá ser obrigada a alterar drasticamente o design das suas famosas canetas inteligentes. Devido às novas exigências do mercado europeu, os próximos modelos do Apple Pencil deverão apresentar melhorias ao nível da reparabilidade.

Novas versões dos Apple Pencil a caminho do mercado

Já passaram quase três anos desde que a marca da maçã lançou a sua caneta digital com porta USB-C, e dois anos desde a chegada da versão avançada Apple Pencil Pro.

Agora, segundo as informações partilhadas por Mark Gurman da Bloomberg, a gigante de Cupertino planeia lançar duas novas versões do acessório durante a primeira metade de 2027, coincidindo com a renovação da sua linha de tablets.

A primeira destas novidades, identificada pelo código interno B582, será uma atualização direta do modelo de entrada que carrega por USB-C. Já o segundo modelo, com a designação de código B632, destina-se a substituir o atual Apple Pencil Pro, que carrega sem fios.

Embora a versão Pro recente já inclua sensores de pressão inovadores, o grande foco desta futura geração será a facilidade de reparação, uma vertente onde a marca tem falhado constantemente no passado. Graças a estas atualizações, os utilizadores poderão vir a usufruir de dispositivos muito mais duráveis.

O impacto das exigências europeias

Esta mudança radical no design não surge por acaso, mas sim como resposta direta às novas diretrizes da União Europeia. As regras comunitárias exigem que os equipamentos eletrónicos de consumo permitam uma substituição simples e rápida das suas baterias.

Para a Apple, isto traduz-se na necessidade de abandonar o design hermético e apostar numa estrutura interna que possa ser aberta sem destruir o produto.

Até ao momento, os especialistas de reparação da iFixit classificaram todas as gerações do Apple Pencil como impossíveis de reparar, devido ao facto de as baterias internas ficarem inutilizáveis sem qualquer hipótese de substituição direta.

Esta não será a primeira vez que a legislação europeia força a gigante tecnológica a alterar os seus planos de design, tal como aconteceu com a transição obrigatória para a porta USB-C na linha do iPhone 15. Com esta nova regulamentação, os consumidores europeus ganham maior controlo sobre a vida útil dos seus acessórios.

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