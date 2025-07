Windows 11: já pode bloquear o PC através do smartphone Android

A Microsoft acaba de atualizar a sua aplicação Link to Windows Mobile com uma novidade interessante e muito útil. Dentro em breve, e como foi descoberto, será possível controlar o Windows 11 remotamente. Por agora será possível utilizar o smartphone Android para bloquear o seu PC.

Bloquear o PC através do Android

Agora o smartphone Android pode ser utilizado para bloquear remotamente o PC com Windows 11. A Microsoft está a lançar uma atualização da app Link to Windows que inclui esta nova funcionalidade. Com isto, será possível afastar do PC sem o bloquear e remotamente bloquear manualmente o PC diretamente do smartphone.

Para usufruir desta novidade os utilizadores precisam de ter uma versão atualizada da aplicação, sendo necessária a versão 1.25071.165 ou posterior. Também é necessário ligar o smartphone Android ao PC previamente. Para tal, é necessário descarregar e instalar a aplicação Link with Windows no Android e a aplicação Mobile Connected no Windows 11.

O processo de ligação entre o seu smartphone e o PC não é particularmente complicado. Tudo o que é necessário é que ambos os dispositivos estejam ligados à mesma rede Wi-Fi e que a conta Microsoft esteja ligada à aplicação Link to Windows no Android e ao Connected Mobile no Windows.

Smartphone controla o Windows 11

Depois, basta confirmar a ligação entre os dois dispositivos para que possam aceder ao conteúdo um do outro. Uma vez concluída esta formalidade, estará disponível na aplicação Link to Windows, no smartphone Android, uma nova página que permitirá aceder ao PC ao qual o smartphone está ligado. Esta página oferece diversas novas opções de controlo.

Por exemplo, pode ser iniciada a partilha de ficheiros do smartphone para o PC ou optar por espelhar o ecrã do telemóvel no computador. Esta nova página de controlo também permite bloquear remotamente o PC a partir do smartphone. A atualização da aplicação Link to Windows para Android ainda está a ser implementada. A Microsoft irá provavelmente implementar a atualização gradualmente.

Do que muitos utilizadores relataram, esta novidade ainda não está massivamente disponível nos smartphones Android, mesmo com a mais recente versão da app. Provavelmente, serão necessários mais alguns dias, ou até semanas, até que todos os utilizadores possam beneficiar desta funcionalidade.