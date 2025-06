Sistema ao seu gosto! Android 16 permitirá criar atalhos de teclado personalizados

O Android é um dos sistemas com maiores níveis de personalização. A Google quer elevar isso ainda mais e com o Android 16 prepara mais uma novidade. Este sistema vai permitir aos utilizadores criar atalhos de teclado personalizados e assim deixar este sistema totalmente ao gosto do utilizador.

O Android 16 introduz uma funcionalidade que muitos querem ter nos seus equipamentos. A partir de agora, permite personalizar os atalhos de teclado físicos em tablets e PCs. Poderá criar as suas próprias combinações para controlar o sistema e iniciar aplicações.

A Google revelou a chegada de uma nova funcionalidade no Android 16 que vai finalmente permitir personalizar os atalhos de teclado ao gosto do utilizador. Esta funcionalidade foi desenvolvida para melhorar a experiência com teclados físicos em tablets e computadores. Já está disponível no tablet Pixel e será lançado noutros dispositivos ainda este ano.

Com esta funcionalidade, os utilizadores podem criar os seus próprios atalhos de teclado para ativar os atalhos do sistema, embora, infelizmente, nem todos os atalhos sejam personalizáveis. Para utilizar esta funcionalidade, existem várias formas de aceder ao menu de atalhos de teclado.

Por um lado, nas definições do sistema, acedendo a Definições > Sistema > Teclado > Teclado físico > Ver atalhos de teclado. Ou, através da barra de ferramentas flutuante do Gboard , focando um campo de texto e selecionando “Mostrar atalhos de teclado”. Também utilizando a combinação "Meta + /" diretamente do teclado.

Os atalhos personalizáveis ​​incluem várias funções do sistema operativo da Google. Falamos de abrir a lista de aplicações, ir para o ecrã inicial, fazer uma captura de ecrã, abrir as definições, iniciar o Google Assistant, ativar o ecrã dividido e abrir aplicações importantes como o Maps, YouTube ou Gmail.

Claro que alguns atalhos fornecidos por aplicações como o Teclado da Google (Gboard) e o Chrome ainda não são personalizáveis. Mas, pelo menos, é um primeiro passo para um sistema com um teclado totalmente personalizável e ajustado ao gosto do utilizador.