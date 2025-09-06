Fãs de tecnologia, este filme é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje não é nova e os entusiastas de cinema poderão até já ter passado por ela. Trata-se de um filme descrito como uma obra-prima e, por isso, não envelhece.

2001: Uma Odisseia no Espaço | 8,3/10 ⭐

Disponível até no arquivo da RTP, este filme de 1968 é, para muitos, uma obra de arte.

Uma imponente estrutura negra faz a ligação entre o passado e o futuro numa enigmática adaptação de um conto do venerado autor de ficção científica Arthur C. Clarke.

Quando Dave Bowman (Keir Dullea) e outros astronautas são enviados numa missão misteriosa, o sistema informático da nave, HAL 9000, começa a apresentar um comportamento cada vez mais estranho, levando a um confronto tenso entre o homem e a máquina que resulta numa viagem alucinante pelo espaço e pelo tempo.