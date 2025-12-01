Novidades no Prime Video para dezembro de 2025
Embora dezembro peça os clássicos, especialmente os de Natal, com o sofá e a lareira a convidarem longas maratonas, o último mês do ano traz consigo muitas estreias no Prime Video da Amazon. Espreite as novidades!
Num mês dedicado ao Natal, a Amazon disponibiliza alguns títulos que combinam com este momento de festa.
Além das habituais estreias incluídas nos planos, o Prime Video tem novidades pagas, como os filmes Downton Abbey: O Grande Final; Goat; TRON: Ares; A Casa Mágica da Gabby: O Filme; e Sempre Tu.
A NBA marca, também, presença na plataforma, durante este mês, com vários jogos a serem exibidos.
Calendário NBA em dezembro
6 de dezembro
- 00:00 - Los Angeles Lakers vs Boston Celtics
- 02:30 - Dallas Mavericks vs Oklahoma City Thunder
7 de dezembro
- 20:30 - Boston Celtics vs Toronto Raptors
9–10 de dezembro
- Quartos de final da Emirates NBA Cup
13 de dezembro
- Semifinais Emirates NBA Cup
16 de dezembro
- Jogo do Campeonato Emirates NBA Cup
20 de dezembro
- 00:00 - Philadelphia 76ers vs New York Knicks
- 02:30 - Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves
21 de dezembro
- 20:30 - Chicago Bulls vs Atlanta Hawks
27 de dezembro
- 00:30 - Boston Celtics vs Portland Trail Blazers
- 03:00 - Charlotte Hornets vs Portland Trail Blazers
28 de dezembro
- 20:30 - Golden State Warriors vs Toronto Raptors
Já disponível - Ninguém Como Tu (filme)
O remake desta novela de sucesso vai retratar a luta permanente pela conquista dos sonhos que dão sentido à existência humana.
Para a inescrupulosa Luísa Albuquerque é para isso que o dinheiro serve: realizar sonhos. Até ao dia em que recebe uma sentença fatal: tem apenas um ano de vida.
Perante a revelação de que, afinal, o mais importante o dinheiro não compra, até onde é que será capaz de ir para encontrar a felicidade e o amor que guiam a vida?
Já disponível - Depois da Caçada (filme)
Depois da Caçada é um thriller psicológico intenso que acompanha uma professora universitária, interpretada por Julia Roberts, que se encontra num ponto de viragem pessoal e profissional.
Quando uma aluna de destaque (Ayo Edebiri) apresenta uma acusação contra um dos seus colegas (Andrew Garfield), a professora vê-se obrigada a navegar um terreno moral complexo, enquanto um segredo sombrio do seu próprio passado ameaça ser revelado.
Dia 1 - The Merchants of Joy (documentário)
O documentário segue cinco famílias de Nova Iorque enquanto procuram, negoceiam e se esforçam para vender árvores de Natal, combinando astúcia de rua com verdadeiro espírito festivo.
Dia 3 - Oh. What. Fun. (filme)
Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) é o ponto de união da sua caótica, mas adorável família durante as festas. Contudo, após organizar uma excursão especial, a família deixa-a acidentalmente sozinha em casa.
Cansada e pouco valorizada, Claire parte numa aventura inesperada, enquanto os seus tentam encontrá-la. Pelo caminho, descobre a magia de um Natal que não segue o plano.
Dia 10 - Merv (filme)
Russ e Anna, um ex-casal, descobrem que o cão que partilham ficou deprimido após a separação. Para o animar no Natal, Russ leva-o para a Florida, mas a chegada inesperada de Anna volta a aproximá-los.
Dia 12 - Diz-me Baixinho (filme)
Kami tinha a vida sob controlo até ao regresso dos irmãos Di Bianco, sete anos depois. Thiago, o seu primeiro amor, e Taylor, o seu protetor, voltam para abalar tudo. Agora ela mudou, mas eles continuam a ser a sua maior fraqueza.
Dia 15 - The 100 (série)
Noventa e sete anos após uma guerra nuclear ter destruído a civilização, uma estação espacial que abriga os últimos sobreviventes da humanidade envia cem jovens delinquentes de volta à Terra, na esperança de poder repovoar o planeta.
Dia 17 - Fallout: 2.ª Temporada (série)
Duzentos anos após o apocalipse, os pacíficos habitantes dos luxuosos refúgios antinucleares veem-se obrigados a regressar ao mundo infernal e radioativo deixado pelos seus antepassados.
Para sua surpresa, descobrem um universo incrivelmente complexo, estranhamente vibrante e profundamente violento.
A nova temporada retoma o épico final da primeira e conduz o público numa viagem pelo deserto de Mojave até à cidade pós-apocalíptica de New Vegas.
Dia 18 - Human Specimens (série)
Adaptado de um romance de Kanae Minato, Human Specimens conta a história perturbadora de um professor que admite ter usado seis rapazes, incluindo o filho, em experiências macabras como "espécimes humanos".
Dia 22 - Miss Sophie - Same Procedure As Every Year (série)
No início do século XX, Miss Sophie organiza uma competição entre cinco pretendentes ricos para decidir com quem casar, mas um deles é assassinado.
Enquanto tenta descobrir o culpado, aproxima-se do seu fiel mordomo James, com quem desenvolve uma romance proibido.
Dia 22 - Conclave (filme)
O Cardeal Lawrence é encarregado de liderar um dos eventos mais secretos e antigos do mundo: a eleição de um novo Papa.
No entanto, vê-se rapidamente no centro de uma conspiração que ameaça abalar os próprios alicerces da Igreja.
Dia 31 - O Corvo (filme)
Eric Draven e Shelly Webster são almas gémeas unidas por um passado sombrio. Depois de serem brutalmente assassinados, Eric recebe a oportunidade de salvar o seu verdadeiro amor. Determinado, embarca numa jornada implacável de vingança.
Dia 31 - A Casa da Armadilha (filme)
Um agente da DEA e o seu parceiro perseguem um grupo de ladrões que afinal são os seus próprios filhos adolescentes, rebeldes e decididos a roubar um cartel perigoso utilizando táticas e informações ultrassecretas aprendidas com os pais.
Dia 31 - Arrow (série)
O bilionário Oliver Queen está desaparecido e é dado como morto. Cinco anos depois, regressa profundamente mudado e decidido a limpar a cidade, armado apenas com um arco.
Para aceder a estas novidades, basta criar uma conta Amazon Prime, aproveitando o período gratuito de teste da plataforma.