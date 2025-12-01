Novidades no Prime Video para dezembro de 2025

Embora dezembro peça os clássicos, especialmente os de Natal, com o sofá e a lareira a convidarem longas maratonas, o último mês do ano traz consigo muitas estreias no Prime Video da Amazon. Espreite as novidades!

Num mês dedicado ao Natal, a Amazon disponibiliza alguns títulos que combinam com este momento de festa.

Além das habituais estreias incluídas nos planos, o Prime Video tem novidades pagas, como os filmes Downton Abbey: O Grande Final; Goat; TRON: Ares; A Casa Mágica da Gabby: O Filme; e Sempre Tu.

A NBA marca, também, presença na plataforma, durante este mês, com vários jogos a serem exibidos.

Calendário NBA em dezembro 6 de dezembro 00:00 - Los Angeles Lakers vs Boston Celtics

02:30 - Dallas Mavericks vs Oklahoma City Thunder 7 de dezembro 20:30 - Boston Celtics vs Toronto Raptors 9–10 de dezembro Quartos de final da Emirates NBA Cup 13 de dezembro Semifinais Emirates NBA Cup 16 de dezembro Jogo do Campeonato Emirates NBA Cup 20 de dezembro 00:00 - Philadelphia 76ers vs New York Knicks

02:30 - Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves 21 de dezembro 20:30 - Chicago Bulls vs Atlanta Hawks 27 de dezembro 00:30 - Boston Celtics vs Portland Trail Blazers

03:00 - Charlotte Hornets vs Portland Trail Blazers 28 de dezembro 20:30 - Golden State Warriors vs Toronto Raptors Mais detalhes

Já disponível - Ninguém Como Tu (filme)

O remake desta novela de sucesso vai retratar a luta permanente pela conquista dos sonhos que dão sentido à existência humana.

Para a inescrupulosa Luísa Albuquerque é para isso que o dinheiro serve: realizar sonhos. Até ao dia em que recebe uma sentença fatal: tem apenas um ano de vida.

Perante a revelação de que, afinal, o mais importante o dinheiro não compra, até onde é que será capaz de ir para encontrar a felicidade e o amor que guiam a vida?

Já disponível - Depois da Caçada (filme)

Depois da Caçada é um thriller psicológico intenso que acompanha uma professora universitária, interpretada por Julia Roberts, que se encontra num ponto de viragem pessoal e profissional.

Quando uma aluna de destaque (Ayo Edebiri) apresenta uma acusação contra um dos seus colegas (Andrew Garfield), a professora vê-se obrigada a navegar um terreno moral complexo, enquanto um segredo sombrio do seu próprio passado ameaça ser revelado.

Dia 1 - The Merchants of Joy (documentário)

O documentário segue cinco famílias de Nova Iorque enquanto procuram, negoceiam e se esforçam para vender árvores de Natal, combinando astúcia de rua com verdadeiro espírito festivo.

Dia 3 - Oh. What. Fun. (filme)

Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) é o ponto de união da sua caótica, mas adorável família durante as festas. Contudo, após organizar uma excursão especial, a família deixa-a acidentalmente sozinha em casa.

Cansada e pouco valorizada, Claire parte numa aventura inesperada, enquanto os seus tentam encontrá-la. Pelo caminho, descobre a magia de um Natal que não segue o plano.

Dia 10 - Merv (filme)

Russ e Anna, um ex-casal, descobrem que o cão que partilham ficou deprimido após a separação. Para o animar no Natal, Russ leva-o para a Florida, mas a chegada inesperada de Anna volta a aproximá-los.

Dia 12 - Diz-me Baixinho (filme)

Kami tinha a vida sob controlo até ao regresso dos irmãos Di Bianco, sete anos depois. Thiago, o seu primeiro amor, e Taylor, o seu protetor, voltam para abalar tudo. Agora ela mudou, mas eles continuam a ser a sua maior fraqueza.

Dia 15 - The 100 (série)

Noventa e sete anos após uma guerra nuclear ter destruído a civilização, uma estação espacial que abriga os últimos sobreviventes da humanidade envia cem jovens delinquentes de volta à Terra, na esperança de poder repovoar o planeta.

Dia 17 - Fallout: 2.ª Temporada (série)

Duzentos anos após o apocalipse, os pacíficos habitantes dos luxuosos refúgios antinucleares veem-se obrigados a regressar ao mundo infernal e radioativo deixado pelos seus antepassados.

Para sua surpresa, descobrem um universo incrivelmente complexo, estranhamente vibrante e profundamente violento.

A nova temporada retoma o épico final da primeira e conduz o público numa viagem pelo deserto de Mojave até à cidade pós-apocalíptica de New Vegas.

Dia 18 - Human Specimens (série)

Adaptado de um romance de Kanae Minato, Human Specimens conta a história perturbadora de um professor que admite ter usado seis rapazes, incluindo o filho, em experiências macabras como "espécimes humanos".

Dia 22 - Miss Sophie - Same Procedure As Every Year (série)

No início do século XX, Miss Sophie organiza uma competição entre cinco pretendentes ricos para decidir com quem casar, mas um deles é assassinado.

Enquanto tenta descobrir o culpado, aproxima-se do seu fiel mordomo James, com quem desenvolve uma romance proibido.

Dia 22 - Conclave (filme)

O Cardeal Lawrence é encarregado de liderar um dos eventos mais secretos e antigos do mundo: a eleição de um novo Papa.

No entanto, vê-se rapidamente no centro de uma conspiração que ameaça abalar os próprios alicerces da Igreja.

Dia 31 - O Corvo (filme)

Eric Draven e Shelly Webster são almas gémeas unidas por um passado sombrio. Depois de serem brutalmente assassinados, Eric recebe a oportunidade de salvar o seu verdadeiro amor. Determinado, embarca numa jornada implacável de vingança.

Dia 31 - A Casa da Armadilha (filme)

Um agente da DEA e o seu parceiro perseguem um grupo de ladrões que afinal são os seus próprios filhos adolescentes, rebeldes e decididos a roubar um cartel perigoso utilizando táticas e informações ultrassecretas aprendidas com os pais.

Dia 31 - Arrow (série)

O bilionário Oliver Queen está desaparecido e é dado como morto. Cinco anos depois, regressa profundamente mudado e decidido a limpar a cidade, armado apenas com um arco.