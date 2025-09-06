Radares de Velocidade: saibam onde vão estar nos próximos dias

Em Portugal há radares de velocidades por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em setembro de 2025. Saiba os locais.

Radares de velocidade da PSP: setembro de 2025

Como é habitual, a PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Veja onde vão estar os radares de velocidade da PSP para os próximos dias.

Aveiro

9 setembro, 08h00/12h00: Avenida da Europa - Junto à BP - Aveiro

16 setembro, 14h00/18h00: Avenida da Europa - Junto à Corvauto - Aveiro

17 setembro, 09h00/12h00: Variante R. 19 - Anta - Espinho

17 setembro, 14h00/18h00: Avenida da Universidade - Aveiro

18 setembro, 09h00/12h00: Av. da Liberdade - SJ Madeira

28 agosto, 09h00/12h00: E.N. 109, Km 35.2 - S. João Ovar

Beja

15 setembro, 09h00/12h00: Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

17 setembro, 09h00/12h00: Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

22 setembro, 09h00/12h00: Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

25 setembro, 09h00/12h00: Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

Braga

12 setembro, 08h00/11h00: Av. António Macedo - Braga

15 setembro, 08h00/11h00: Av. António Macedo - Braga

16 setembro, 09h00/12h00: Av. Miguel Torga - Braga

17 setembro, 16h00/19h00: Av. Miguel Torga - Braga

22 setembro, 08h00/11h00: Av. António Macedo - Braga

22 setembro, 09h00/11h00: Circular Urbana Guimarães (nó da Universidade)

24 setembro, 14h00/17h00: Circular de Barcelos - Barcelos

25 setembro, 09h30/11h00: E.N. 14 (Av. Santiago de Gavião) - Vila Nova de Famalicão

30 setembro, 09h00/12h00: Avenida Frei Bartolomeu Mártires - Braga

Bragança

8 setembro, 08h00/13h00: Avenida Abade de Baçal - Bragança

22 setembro, 08h00/13h00: Avenida Cidade de Leon - Bragança

23 setembro, 08h00/13h00: Estrada Nacional 213 - Mirandela

Castelo Branco

8 setembro, 16h00/20h00: Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã

9 setembro, 09h30/11h30: Avenida da Europa - Castelo Branco

25 setembro, 10h00/12h00: Rua Adelino Semedo Barata - Castelo Branco

26 setembro, 08h00/12h00: Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã

Coimbra

8 setembro, 15h30/19h00: Av. Dr. Mário Soares - Figueira da Foz

11 setembro, 09h30/12h30: IC3 - Banhos Secos - Coimbra

15 setembro, 09h30/12h30: Av. Guarda Inglesa sentido O/E - Coimbra

22 setembro, 09h00/12h00: Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Figueira da Foz

24 setembro, 16h00/19h00: Av. da Lousã - Coimbra

Évora

11 setembro, 10h00/12h00: IP2 - Ao Gil - Estremoz

25 setembro, 10h00/12h00: Avenida Rainha Santa Isabel - Estremoz

Faro

9 setembro, 20h30/23h00: E.N. 125 - Olhão

12 setembro, 20h00/21h30: Av. Dr. Gordinho Moreira - Faro

16 setembro, 16h00/22h00: Av. V6 - Portimão

17 setembro, 09h00/12h00: Av. V6 - Portimão

17 setembro, 09h30/11h30: E.N. 125 - Tavira

23 setembro, 09h00/11h00: Avenida de Castro Marim - VRSA

24 setembro, 14h00/22h00: Av. Fonte Coberta - Lagos

Guarda

12 setembro, 09h00/13h00: Via da Cintura Externa - Guarda

16 setembro, 09h00/13h00: Av. Serra da Estrela - Gouveia

23 setembro, 09h00/13h00: Via da Cintura Externa - Guarda

26 setembro, 09h00/13h00: Via da Cintura Externa - Guarda

Leiria

18 setembro, 14h00/17h00: Estrada da Garcia/Cartaxo - Marinha Grande

23 setembro, 09h00/12h00: Avenida Monsenhor Bastos Rodrigues de Sousa - Peniche

24 setembro, 09h00/12h00: Rua La Codosera - Caldas da Rainha

25 setembro, 09h00/12h00: Av. Comunidade Europeia - Leiria

26 setembro, 09h00/12h00: Rua Albergaria dos Doze - Pombal

Lisboa

9 setembro, 08h30/18h00: Acesso ao Terminal 2 - Aeroporto Humberto Delgado - Lisboa

12 setembro, 09h00/12h00: Estrada dos Salgados - Amadora

12 setembro, 14h00/16h00: Estrada Nacional 117 - Amadora (sentido Amadora → Restelo)

17 setembro, 08h30/12h00: Avenida da República - Oeiras (sentido Poente → Nascente)

17 setembro, 13h00/16h00: Estrada de Leião - Porto Salvo (sentido Norte → Sul) - Oeiras

18 setembro, 08h00/11h00: IC2 - Santa Iria de Azóia

22 setembro, 08h00/11h00: A2 (Ponte 25 de Abril) - Almada

23 setembro, 08h30/12h30: EN 10, Km 125.3 - Alhandra (sentido Sobralinho → Alhandra)

24 setembro, 08h30/11h30: Estrada Nacional 250.1 - Baratã - Algueirão - Sintra

24 setembro, 13h30/16h00: Avenida Eng. Duarte Pacheco - Queluz

25 setembro, 14h00/17h30: Avenida Cidade de Praga – Lisboa

29 setembro, 09h00/17h00: Avenida Marginal, km 18.2 - Hotel Miragem - Cascais

Portalegre

12 setembro, 16h00/19h00: Avenida Francisco Fino - Zona Industrial - Portalegre

22 setembro, 16h00/19h00: Avenida Extremadura Espanhola - Portalegre

Porto

9 setembro, 13h00/20h00: Rua de Salgueiros 611, VN Gaia

10 setembro, 13h00/20h00: Est. da Circunvalação 13184, Matosinhos

12 setembro, 13h00/20h00: R. Gomes Amorim 1270 (A-Ver-o-Mar), Póvoa de Varzim

15 setembro, 08h00/16h00: E. M. 556 c/ Rua Gabriel Cardoso Miranda, Santo Tirso

17 setembro, 08h00/15h00: Av. Eng. Duarte Pacheco 1026, Valongo

18 setembro, 08h00/15h00: Av. 25 de Abril (junto escola EB 1 das Flores) sentido descendente, Porto

23 setembro, 13h00/20h00: E. N. 14 Km 3.4 (sentido Porto-Maia), Matosinhos

25 setembro, 13h00/20h00: Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, 885, Maia

26 setembro, 13h00/20h00: Av. Dr. Mário Soares c/ rua do Taralhão, Gondomar

30 setembro, 08h00/15h00: Av. D. João II (Norte/Sul) (junto à E.B. Prof. Dr. Marques Dos Santos), VN Gaia

Santarém

12 setembro, 08h00/12h00: Rua Dr. Joaquim Francisco Alves - Ourém

17 setembro, 08h00/12h00: Av. D. Manuel I - Abrantes

23 setembro, 09h00/12h00: Circular Urbana D. Luís I - Santarém

30 setembro, 08h00/12h00: EN 110 - Alvito - Tomar

Setúbal

10 setembro, 08h30/12h30: Estrada Nacional 10 Km 42.3 - Setúbal

16 setembro, 09h00/11h00: Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios - Almada

18 setembro, 18h00/19h30: Avenida Escola dos Fuzileiros Navais - Barreiro

23 setembro, 09h30/12h00: Circular Externa - Montijo

30 setembro, 10h00/12h00: Estrada Nacional 378 - Seixal

Viana do Castelo

6 setembro, 20h30/23h30: Avenida Paulo VI - Darque - Viana do Castelo

16 setembro, 20h30/23h30: Avenida Capitão Gaspar de Castro - Viana do Castelo

24 setembro, 10h00/13h00: Rua Agostinho José Taveira - Ponte de Lima

27 setembro, 10h00/13h00: Avenida 25 de Abril - Viana do Castelo

Vila Real

10 setembro, 16h00/20h00: Rua Vasco Sameiro - Vila Real

17 setembro, 08h00/13h00: Av. Europa - Vila Real

17 setembro, 08h00/12h30: Rua Rainha D. Mafalda - Chaves

24 setembro, 14h00/17h30: Av. Bracara Augusta - Chaves

Viseu

25 setembro, 16h00/19h00: Avenida Defensores do Douro - Lamego

29 setembro, 16h30/19h00: Avenida Afonso Henriques - Viseu

Açores

10 setembro, 16h00/20h00: Rua do Farrobo - Freguesia dos Flamengos, concelho da Horta

17 setembro, 08h00/12h00: Rua do Lameiro Grande - Freguesia dos Flamengos, concelho da Horta

