Honda Civic e:HEV: a nova alma de um ícone japonês

Com uma herança de mais de cinco décadas, o Honda Civic reinventa-se mais uma vez, agora com um sistema híbrido autorrecarregável que promete não só consumos comedidos, mas também uma experiência de condução envolvente e autêntica. É um novo passo de uma dos mais celebrados modelos da marca japonesa e que promete continuar com a lenda. Venha conhecê-lo.

Com mais de 50 anos de história, o Honda Civic é um dos nomes mais emblemáticos da indústria automóvel. Em 2022, a 11.ª geração chegou à Europa, vestida com uma silhueta mais elegante e refinada, mas foi sob o capô que ocorreu a verdadeira revolução.

O Civic e:HEV representa a aposta decidida da Honda na eletrificação e fá-lo com distinção. Mas será que o sistema híbrido da marca japonesa é apenas mais um? Longe disso.

Este modelo apresenta uma motorização híbrida autorrecarregável de tecnologia avançada. Sob o capô encontramos um motor 2.0 litros de ciclo Atkinson, atmosférico, de quatro cilindros, a trabalhar em conjunto com dois motores elétricos: um gerador e um motor de tração.

Este conjunto gera uma potência combinada de 184 cv e um binário máximo de 315 Nm, disponíveis quase instantaneamente graças ao motor elétrico principal. A aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em cerca de 7,8 segundos, números respeitáveis para um familiar híbrido.

A transmissão é feita através de uma transmissão de engrenagens fixas, uma abordagem diferente da tradicional caixa CVT, resultando numa resposta mais linear e silenciosa. A Honda chama-lhe e-CVT, embora o funcionamento seja mais próximo de um EV com engrenagens diretas.

Eficiência inteligente

A eficiência está no ADN do Civic e:HEV. O sistema alterna de forma quase impercetível entre três modos de funcionamento: EV Drive (apenas motor elétrico), Hybrid Drive (motor a combustão gera eletricidade para alimentar o motor elétrico) e Engine Drive (o motor térmico move diretamente as rodas em velocidades de cruzeiro).

Com esta gestão inteligente, o Civic consegue consumos mistos oficiais em torno dos 4,7 L/100 km e emissões de CO₂ de cerca de 108 g/km, valores que o colocam entre os híbridos mais eficientes do segmento C. Importa sublinhar que este não é um híbrido plug-in, o que o torna prático e despreocupado para o dia a dia urbano ou viagens mais longas.

Mais do que apenas números, o Civic e:HEV surpreende pela forma como se comporta em estrada. A plataforma foi reforçada, a suspensão traseira multilink foi optimizada e o centro de gravidade rebaixado. O resultado? Um comportamento equilibrado, com uma direção precisa e uma suspensão que filtra bem as irregularidades sem perder o tato desportivo que sempre caracterizou o modelo.

Mesmo com o aumento do peso típico de um sistema híbrido (pesa cerca de 1.500 kg), o Civic mantém-se ágil, estável em curva e surpreendentemente divertido de conduzir para um automóvel familiar com preocupações ambientais.

Interior de nova geração

Por dentro, o Civic revela um salto qualitativo notável. O painel de instrumentos digital de 10,2 polegadas, o ecrã central tátil de 9 polegadas com conectividade Apple CarPlay e Android Auto, e os comandos físicos bem integrados demonstram uma atenção ao detalhe e à ergonomia que merece destaque.

O espaço interior é generoso, tanto nos lugares dianteiros como traseiros, e a bagageira oferece uns respeitáveis 410 litros, apesar da presença da bateria sob o piso.

Vem equipado de série com o pacote Honda Sensing, um conjunto completo de assistências à condução: cruise control adaptativo, manutenção na faixa de rodagem, travagem autónoma de emergência, reconhecimento de sinais de trânsito, entre outros.

Este não é apenas mais um híbrido. É a prova de que a eficiência não tem de ser sinónimo de aborrecimento ao volante. Com um design maduro, uma dinâmica envolvente e uma motorização eletrificada sofisticada, este Civic representa o melhor da engenharia japonesa aplicada à nova era da mobilidade.