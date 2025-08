Nem a comida escapa à IA: Uber Eats vai melhorar as fotos dos pratos dos restaurantes

A Inteligência Artificial (IA) está a chegar a todo o lado, integrando-se até nas ferramentas que os utilizadores preferiam manter como antes. Caso disto poderá ser a novidade que a Uber Eats está a lançar. Entre outras coisas, a plataforma vai melhorar as fotografias dos pratos dos restaurantes.

A Uber Eats anunciou, num comunicado oficial, uma série de "ferramentas mais inteligentes" para ajudar os restaurantes a prosperar.

Sob o argumento de que os comerciantes solicitaram recursos que simplificassem as suas operações diárias, a Uber Eats partilhou novidades.

As novas ferramentas baseadas em IA irão ajudar os restaurantes a analisar as avaliações dos clientes, preencher automaticamente as descrições dos menus e melhorar as fotos dos pratos.

Resumir as avaliações dos clientes : este novo recurso com tecnologia de IA ajuda os restaurantes a extrair rapidamente insights das avaliações dos clientes, destacando áreas a melhorar e pontos fortes a serem aproveitados, facilitando a compreensão do feedback em grande escala.

: este novo recurso com tecnologia de IA ajuda os restaurantes a extrair rapidamente insights das avaliações dos clientes, destacando áreas a melhorar e pontos fortes a serem aproveitados, facilitando a compreensão do feedback em grande escala. Descrições do menu : as descrições da oferta geradas por IA facilitam aos restaurantes a conclusão dos seus menus, ao mesmo tempo que ajudam os clientes a sentirem-se confiantes nas suas escolhas.

: as descrições da oferta geradas por IA facilitam aos restaurantes a conclusão dos seus menus, ao mesmo tempo que ajudam os clientes a sentirem-se confiantes nas suas escolhas. Melhoraria das fotos dos pratos: será usada IA para detetar e melhorar imagens de pratos de baixa qualidade, ajustando a iluminação, a resolução, o enquadramento e a apresentação.

O objetivo desta última ferramenta passa por ajudar os restaurantes que a Uber Eats aloja a mostrar os seus pratos com mais precisão, ao mesmo tempo que eleva a experiência do cliente em todo o processo.

Embora as empresas procurem integrar a IA para potencializar as suas ofertas, facilitando a vida do utilizador, a rápida evolução da tecnologia poderá levantar a questão sobre o limite que os utilizadores estão dispostos a tolerar.