Microsoft aposta na IA e Copilot já se consegue lembrar dos utilizadores e dos seus dados

A Microsoft celebra o seu 50º aniversário e neste momento de festa anunciou uma grande reformulação do Copilot, o seu assistente baseado em IA. Esta ferramenta agora inclui uma série de novas funcionalidades úteis que querem consolidar a sua posição contra a concorrência neste campo.

Há uma crítica que a Microsoft não pode ignorar neste momento em que revela as novidades do Copilot. A maioria destas melhorias apresentadas não são inovações, mas sim adaptações de tecnologias que os seus principais concorrentes já tinham implementado. Os recursos anunciados abrangem as seguintes áreas:

Visão do Copiloto: Esta IA pode agora “ver” o que está no ecrã ou até mesmo o que está a focar com a câmara do smartphone. Esta funcionalidade já está disponível em dispositivos móveis e em breve estará disponível no Windows.

Copilot Pages: apresenta a colaboração em tempo real com a IA, integrando ficheiros e contexto numa conversa fluida. É uma réplica do Canvas da OpenAI.

Esta IA irá recordar as interações passadas para personalizar as respostas futuras. Este tipo de personalização é um padrão crescente nos modelos avançados de IA. Copilot Search: Motor de busca com tecnologia de IA que fornece resultados com citações e referências, semelhante ao que o Perplexity ou o ChatGPT Search já oferecem.

Copilot Podcasts: Nova funcionalidade gera podcasts com vozes sintéticas baseadas em texto, uma proposta semelhante à apresentada pela Google com o NotebookLM.

Embora todas estas características enriqueçam claramente o ecossistema do Copilot, a principal crítica entre especialistas e utilizadores é a óbvia falta de originalidade. As semelhanças com características já presentes nos produtos concorrentes sugerem mais uma “actualização” do que uma tentativa de provocar um “terramoto” no mercado.

A Microsoft diz que muitas das novas funcionalidades começarão a ser lançadas “a partir” de hoje como uma antevisão e serão melhoradas “nas próximas semanas e meses”, com a disponibilidade a variar consoante a funcionalidade, a plataforma e o mercado doméstico do utilizador. O que é como não dizer nada, na verdade.