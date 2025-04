Meo, Nos e Vodafone: acabou a publicidade na TV antes das gravações

O Playce é um formato que comunica anúncios antes dos programas das gravações automáticas ou manuais das boxes NOS, MEO e Vodafone, permitindo escolher quem, onde e quando vê a sua publicidade. Este mês vai acabar!

Playce tem mais de 400 anunciantes...

Já tinha ouvido falar no formato Playce? Pois bem, a Autoridade da Concorrência impôs uma suspensão do Playce. A publicidade antes das gravações em televisão vai mesmo terminar e é já este mês.

Segundo um comunicado da plataforma Playce "De acordo com a informação prestada, os motivos subjacentes a esta decisão devem-se à abertura de um processo de contraordenação por parte da Autoridade da Concorrência, a qual considera ilegal o Playce.

A Vodafone Portugal também já confirmou que decidiu suspender a sua participação no Playce em virtude do atual contexto regulatório que envolve esta plataforma.

De acordo com as informações, em abril do ano passado, a plataforma contava com mais de 400 anunciantes. De relembrar que os consumidores eram obrigados a ver os anúncios, com um máximo de 30 segundos. A publicidade não dava para ser ultrapassada, para que o cliente tivesse acesso direto às gravações das boxes.