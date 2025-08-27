PplWare Mobile

A má fase da Starship chegou ao fim e o décimo voo foi um sucesso

· Internet 6 Comentários

Autor: Vítor M.

  1. Tiago says:
    27 de Agosto de 2025 às 09:28

    Seria espetacular tentarem aterrar os 2 já no próximo voo

  2. David Guerreiro says:
    27 de Agosto de 2025 às 09:38

    Diria que foi parcialmente bem sucedida, pois ocorreram danos significativos nos ailerons durante a entrada na atmosfera. Para um veículo que pretende ser totalmente reutilizável, não podem ocorrer esses danos. E é um problema que já ocorre desde o início e que vai ser muito difícil de resolver. Outro dos problemas são motores que se desligam. Embora a nave possua redundância e tenha capacidade de perder algum dos motores, mostra que há ainda problemas nos Raptor ou então nos sistemas de integração dos mesmos. E os problemas estão a ocorrer ainda na ascensão. Há algo que me deixa muito reticente, vai ser com seres humanos. É que a Starship está concebida para ser agarrada pelo Mechazilla. Se houver algum problema que impeça essa manobra, não há outra forma de retirar as pessoas.

    • Eduardo says:
      27 de Agosto de 2025 às 10:03

      Eles fizeram um perfil de reentrada mais agressivo para recolher dados dos limites da Starship.
      Mesmo neste perfil, foi o melhor resultado final dos flaps até agora.

      Sobre os motores, ainda são os V2. Temos de esperar pelos V3 para perceber se a nova versão consegue resolver os problemas que têm tido.

  3. B@rão Vermelho says:
    27 de Agosto de 2025 às 09:54

    Ufa ainda bem que este tipo de tecnologia não polui nada ao contrário do carro da família do Zé das Iscas ir passear aos fins de semana.

    • David Guerreiro says:
      27 de Agosto de 2025 às 10:58

      Um foguetão é bem mais eficiente na combustão do que qualquer automóvel, ou até um avião. Neste caso a queima do metano, com a eficiência de um foguetão, gera valores de resíduos bastante reduzidos. Qualquer avião comercial gera bem mais gases.

