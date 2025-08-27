A má fase da Starship chegou ao fim e o décimo voo foi um sucesso
O décimo voo da Starship foi de facto um sucesso e demonstrou que o foguetão pode lançar satélites Starlink. A SpaceX planeia lançar até 60 satélites Starlink V3 em futuras missões da Starship.
Depois dos falhanços, um voo exemplar
Após três tentativas falhadas e algumas explosões catastróficas, a SpaceX pode finalmente respirar de alívio. O décimo voo de teste da Starship cumpriu todos os objetivos que até agora lhe escapavam.
O maior foguetão do mundo não só descolou e alcançou o espaço, como também conseguiu lançar a sua primeira carga útil, reacender um motor no vazio e sobreviver a uma reentrada infernal.
Depois foi amarar de forma controlada no oceano Índico.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/d6d2hHgMa0
— SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025
Super Heavy: potência e manobras arriscadas
À hora prevista, os 33 motores Raptor do propulsor Super Heavy ganharam vida, levantando a estrutura de mais de 120 metros de altura. Apesar de uma falha num dos motores a meio da subida, a missão não foi afetada, provando a redundância do sistema.
O propulsor regressou após a separação, não para aterrar suavemente, mas para completar manobras arriscadas.
O Booster 16 girou em pleno ar, testou a troca entre motores e acabou por “flutuar” sobre o oceano com dois motores antes de amarar. Um feito descrito como “fazer levitar um edifício de 20 andares”.
Watch Starship's tenth flight test → https://t.co/UIwbeGoo2B https://t.co/BFrpQPQFUw
— SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025
Starship 37: carga útil e testes cruciais
Enquanto o Super Heavy completava o seu teste, a nave Starship 37 seguia para o espaço.
A abertura da baía de carga e o primeiro lançamento de uma carga útil foram momentos-chave: oito simuladores de satélites Starlink foram ejetados através de um mecanismo comparado a um "dispensador de rebuçados PEZ".
Este teste é vital para o futuro da nave como veículo de transporte pesado.
Preparada para lançar constelações Starlink
A SpaceX planeia colocar em órbita até 60 satélites Starlink V3 por missão da Starship, acrescentando 60 Tbps de capacidade à constelação — mais de 20 vezes o que o Falcon 9 consegue com os satélites v2 mini.
Além disso, o voo 10 voltou a demonstrar a capacidade de reacender motores Raptor no vácuo, essencial tanto para manobras de travagem como para futuras injeções translunares em missões Artemis da NASA.
Reentrada controlada e vitória para a SpaceX
Após uma hora de voo, a nave iniciou a reentrada a velocidades hipersónicas, fase em que as missões anteriores tinham falhado. Apesar de danos visíveis nos ailerons e na baía de motores, a Starship manteve o controlo aerodinâmico durante todo o processo.
Guiada pelos seus ailerons, atravessou o plasma incandescente com estabilidade e terminou com uma amaragem controlada no oceano Índico.
O simples facto de ter sobrevivido à reentrada e à amaragem, depois de três falhas consecutivas, é considerado uma vitória colossal. É a prova definitiva de que a Starship está pronta para iniciar os lançamentos de satélites Starlink.
Seria espetacular tentarem aterrar os 2 já no próximo voo
Diria que foi parcialmente bem sucedida, pois ocorreram danos significativos nos ailerons durante a entrada na atmosfera. Para um veículo que pretende ser totalmente reutilizável, não podem ocorrer esses danos. E é um problema que já ocorre desde o início e que vai ser muito difícil de resolver. Outro dos problemas são motores que se desligam. Embora a nave possua redundância e tenha capacidade de perder algum dos motores, mostra que há ainda problemas nos Raptor ou então nos sistemas de integração dos mesmos. E os problemas estão a ocorrer ainda na ascensão. Há algo que me deixa muito reticente, vai ser com seres humanos. É que a Starship está concebida para ser agarrada pelo Mechazilla. Se houver algum problema que impeça essa manobra, não há outra forma de retirar as pessoas.
Eles fizeram um perfil de reentrada mais agressivo para recolher dados dos limites da Starship.
Mesmo neste perfil, foi o melhor resultado final dos flaps até agora.
Sobre os motores, ainda são os V2. Temos de esperar pelos V3 para perceber se a nova versão consegue resolver os problemas que têm tido.
Ou então introduzir novos problemas. Motores sem saias de proteção.
Ufa ainda bem que este tipo de tecnologia não polui nada ao contrário do carro da família do Zé das Iscas ir passear aos fins de semana.
Um foguetão é bem mais eficiente na combustão do que qualquer automóvel, ou até um avião. Neste caso a queima do metano, com a eficiência de um foguetão, gera valores de resíduos bastante reduzidos. Qualquer avião comercial gera bem mais gases.