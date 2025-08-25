SpaceX está prestes a lançar a Starship para o seu 10.º voo de teste

A SpaceX prepara-se para o décimo voo de teste do seu monumental foguetão Starship, um passo importantíssimo no desenvolvimento do veículo que a empresa espera que venha a levar a humanidade até Marte.

10.º voo de teste da Starship com incertezas meteorológicas

O gigantesco foguetão Starship da SpaceX tem o seu lançamento agendado a partir da base da empresa no Texas, com uma janela de oportunidade que se inicia na madrugada de terça-feira (dia 26 de agosto), pelas 00:30h.

Como é habitual, o voo de teste será transmitido em direto no website oficial da SpaceX e na rede social X, com a emissão a começar 30 minutos antes da hora prevista para a descolagem.

Contudo, o sucesso do lançamento está dependente das condições atmosféricas, que se apresentam como um obstáculo. No passado sábado, a SpaceX informou que as previsões meteorológicas apontavam para apenas 45% de condições favoráveis.

Perante esta incerteza, e de acordo com o portal Space.com, a empresa já delineou oportunidades de reserva para os dias 26 e 27 de agosto, caso seja necessário adiar a tentativa.

Um caminho marcado por desafios

Este décimo voo de teste surge num contexto de aprendizagem e iteração para a SpaceX. A empresa enfrentou vários contratempos ao longo do ano, incluindo falhas durante o sétimo, oitavo e nono voos de teste.

Adicionalmente, em junho, um protótipo da Starship explodiu na plataforma de lançamento durante os preparativos para um teste de fogo estático dos seus seis motores Raptor, um evento que reforça a natureza complexa e desafiadora deste projeto.

Caso a missão prossiga sem percalços, o plano para o Voo 10 inclui a colocação em órbita de oito satélites Starlink não operacionais. Além disso, serão realizadas "diversas experiências focadas em permitir que o estágio superior da Starship regresse ao local de lançamento".

É importante notar que, neste voo específico, não haverá uma tentativa real de aterragem do propulsor. A duração total do teste está estimada em pouco mais de uma hora, culminando com uma amaragem controlada no Oceano Índico.

