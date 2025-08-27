Calendário escolar 2025-2026: conheça todas as datas

O Ministério da Educação já divulgou o calendário escolar para o ano letivo 2025-2026, que define as datas de início e fim das aulas, bem como os períodos de férias e interrupções letivas. Conheça todas as datas.

O calendário apresentado aplica-se a todos os estabelecimentos de ensino público e serve também de referência para muitas escolas privadas. Tal como em anos anteriores, o ano letivo será dividido em três períodos, com pequenas diferenças na data de encerramento, consoante o ciclo de ensino.

De relembrar que o calendário já é conhecido há muito tempo, pois foi publicado em Diário da República a 4 anos - ver aqui.

Calendário Escolar 2025-2026

Período Início Fim 1.º período 11 a 15 de setembro 2025 16 de dezembro 2025 2.º período 5 de janeiro 2026 27 de março 2026 3.º período 13 de abril 2026 • 9.º, 11.º e 12.º anos: 5 de junho 2026 • 5.º ao 10.º ano: 12 de junho 2026 • Pré-escolar e 1.º ciclo: 30 de junho 2026

Interrupções letivas

Interrupção Datas Natal e Ano Novo 17 de dezembro 2025 a 52 de janeiro 2026 Carnaval 16 a 18 de fevereiro 2026 Páscoa 30 de março a 10 de abril 2026

De relembrar...

A partir de setembro, entra em vigor uma nova regra sobre a utilização de telemóveis nas escolas. Nos 1.º e 2.º ciclos (do 1.º ao 6.º ano), os alunos deixam de poder usar smartphones durante o tempo escolar.

Já no 3.º ciclo (7.º ao 9.º ano), o uso será apenas permitido em situações específicas e devidamente autorizadas.

No ensino secundário (10.º ao 12.º ano), mantém-se a aposta numa gestão partilhada, incentivando os alunos a participar na definição de regras que promovam uma utilização responsável destes dispositivos no espaço escolar.