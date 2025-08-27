Calendário escolar 2025-2026: conheça todas as datas
O Ministério da Educação já divulgou o calendário escolar para o ano letivo 2025-2026, que define as datas de início e fim das aulas, bem como os períodos de férias e interrupções letivas. Conheça todas as datas.
O calendário apresentado aplica-se a todos os estabelecimentos de ensino público e serve também de referência para muitas escolas privadas. Tal como em anos anteriores, o ano letivo será dividido em três períodos, com pequenas diferenças na data de encerramento, consoante o ciclo de ensino.
De relembrar que o calendário já é conhecido há muito tempo, pois foi publicado em Diário da República a 4 anos - ver aqui.
Calendário Escolar 2025-2026
|Período
|Início
|Fim
|1.º período
|11 a 15 de setembro 2025
|16 de dezembro 2025
|2.º período
|5 de janeiro 2026
|27 de março 2026
|3.º período
|13 de abril 2026
|• 9.º, 11.º e 12.º anos: 5 de junho 2026 • 5.º ao 10.º ano: 12 de junho 2026 • Pré-escolar e 1.º ciclo: 30 de junho 2026
Interrupções letivas
|Interrupção
|Datas
|Natal e Ano Novo
|17 de dezembro 2025 a 52 de janeiro 2026
|Carnaval
|16 a 18 de fevereiro 2026
|Páscoa
|30 de março a 10 de abril 2026
De relembrar...
A partir de setembro, entra em vigor uma nova regra sobre a utilização de telemóveis nas escolas. Nos 1.º e 2.º ciclos (do 1.º ao 6.º ano), os alunos deixam de poder usar smartphones durante o tempo escolar.
Já no 3.º ciclo (7.º ao 9.º ano), o uso será apenas permitido em situações específicas e devidamente autorizadas.
No ensino secundário (10.º ao 12.º ano), mantém-se a aposta numa gestão partilhada, incentivando os alunos a participar na definição de regras que promovam uma utilização responsável destes dispositivos no espaço escolar.