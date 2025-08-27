Operação “Eleutherios”: PJ detém sete suspeitos de sextortion

A Polícia Judiciária (PJ) realizou, ontem, em Albufeira, Almada, Aveiro, Moita, Montijo, Setúbal e Sintra, uma operação policial que visou a execução de 14 buscas domiciliárias e não domiciliárias e a detenção de sete suspeitos da autoria da prática de crimes de extorsão agravada (“sextortion”) e branqueamento de capitais.

Sextortion é um tipo de extorsão online (ou presencial)...

A investigação, iniciada no passado mês de fevereiro, permitiu apurar que os suspeitos, mediante a utilização de identidades falsas nas redes sociais (Facebook e WhatsApp), estabeleciam contacto com as vítimas e convenciam-nas a partilhar imagens de cariz íntimo e do foro sexual.

Sextortion é um tipo de extorsão online (ou presencial) em que alguém ameaça divulgar fotos, vídeos ou informações íntimas da vítima caso esta não ceda a exigências — geralmente de dinheiro ou de mais conteúdo sexual.

Posteriormente, para evitar que esses conteúdos íntimos, considerados comprometedores, se tornassem do conhecimento público, as vítimas eram chantageadas e ameaçadas com a sua divulgação, caso não entregassem elevadas quantias monetárias.

Até ao momento, foi possível determinar que esta atividade criminosa rendeu ao grupo centenas de milhares de euros.

A maioria dos detidos dedicava-se exclusivamente a este esquema ilícito, que constitui o seu principal meio de subsistência.

No âmbito da investigação em curso, os suspeitos, cinco homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 20 e 46 anos, foram detidos em cumprimento de mandados emitidos pelo DIAP de Coimbra, tendo ainda sido apreendido equipamento informático, documentação bancária e outros elementos de prova relevantes.

A PJ continua a desenvolver diligências de investigação no sentido de apurar a extensão da atividade criminosa dos arguidos, designadamente o número de vítimas atingidas.

Os detidos vão ser presentes autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A Polícia Judiciária alerta para que o uso das redes sociais não envolva a exposição íntima e sexual dos seus utilizadores e para uma utilização prudente frente a uma webcam, evitado consequências de devassa grave da vida pessoal e profissional, bem como de vitimização em termos de extorsão e de humilhação.