Nova época, mesmos bloqueios: LaLiga está em força contra a pirataria

Em Espanha, a luta contra a suposta pirataria voltou em força, com o fim das férias de verão e o início da nova época. Logo na primeira jornada, terá sido detetada uma nova estratégia para pressionar a Cloudflare e as empresas que utilizam os seus serviços.

Conforme avançado pela imprensa espanhola, os primeiros jogos da nova época já foram sinónimo de bloqueios em massa. Ao que parece, a LaLiga tem estado a visar endereços IP "indiscriminadamente", afetando sites legais e não relacionados com ver futebol de graça ou pirataria, à semelhança do que já aconteceu na época passada.

As notícias espanholas indicam que o presidente da LaLiga, Javier Tebas, tem uma nova estratégia: indo além de bloquear sites, mesmo inocentes, durante a transmissão dos jogos, procurará ameaçá-los e denunciá-los por um suposto crime de "omissão deliberada das suas obrigações perante a prática de crimes".

LaLiga tem nova abordagem contra a suposta pirataria

Um dos casos desta nova abordagem é o do elblogdelazaro.org, um website que partilha tutoriais e conteúdos sobre Linux.

Apesar de não estar relacionado com ver futebol gratuitamente, e tampouco com pirataria, a LaLiga ter-se-á focado nele, pois partilhou nas suas redes sociais o novo plano que a competição tenciona concretizar esta época.

Aparentemente, a LaLiga terá apresentado uma queixa contra o referido website, numa ação que obriga a Cloudflare a avisar o proprietário do domínio sobre a situação. Este recebeu o seguinte aviso, de acordo com o site bandaancha.eu, em tradução livre:

Por meio deste, informamos que o site ELBLOGDE LAZARO está a ser hospedado no endereço IP 104.21.16.1, a partir do qual são violados repetidamente os direitos de propriedade intelectual da LALIGA, dos seus licenciados e de muitos outros detentores de direitos. Apenas a título de exemplo, nos dias 16 e 17 de agosto de 2025 (1.ª jornada do Campeonato da Primeira Divisão), a partir do seu endereço IP, estava a ser facilitado o acesso ilícito a jogos da LALIGA.

No documento, a LaLiga terá alertado que, caso continuasse a "constatar a circunstância acima referida", iria exercer as ações judiciais correspondentes, interpretado a situação como "uma omissão deliberada das suas obrigações perante a prática de crimes e que está a consentir a violação dos direitos da LALIGA".

Segundo a imprensa espanhola, a LaLiga está "a conduzir uma campanha contra os sites que utilizam os serviços da Cloudflare e que partilham, por motivos alheios à pirataria, um IP com outros serviços que são fraudulentos".

Descrita como uma abordagem "curiosa", a liga espanhola estará a ameaçar esses serviços de terceiros, alegando que estão a cometer um crime de omissão ou de cooperação, "sabendo que os seus IP estão a ser utilizados para cometer crimes".

Leia também: