Policia de Segurança Pública alerta para fenómeno “adultização”
Cada vez mais cedo, crianças e adolescentes são pressionados a comportar-se ou expor-se como adultos, na forma de vestir, comunicar ou na sexualização precoce. A Polícia de Segurança Pública alerta para a adultização.
Adultização pode aumentar riscos online
A adultização pode envolver sérios riscos para a sua segurança e bem-estar. Esta realidade pode fragilizar a autoestima, aumentar os riscos online e abrir as portas a fenómenos criminais.
Consequências da adultização
- Aumenta o risco de serem vítimas de crimes - exploração sexual, cyberbullying, grooming, divulgação não consentida de imagens
- Eventual fragilização da autoestima e da identidade pessoal
- Normalização de comportamentos de risco (violência, consumo, sexualização precoce).
A prevenção começa em casa e na escola:
- Acompanhe a presença digital dos seus filhos
- Dialogue sobre redes sociais e pressões externas
- Reforce a autoestima e ensine a dizer NÃO
A PSP está no terreno e online para proteger crianças e jovens. Mas a primeira barreira de proteção é a família, a escola e a comunidade.
a PSP anda a ver os vídeos do Felca.
Sim, é uma coisa real a que os pais deve estar atentos e informados.
o Mal é quando os burocratas de Bruxelas querem usar as crianças como desculpa para aumentar as medidas e restrições autoritárias sobre todos.