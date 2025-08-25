Policia de Segurança Pública alerta para fenómeno “adultização”

Cada vez mais cedo, crianças e adolescentes são pressionados a comportar-se ou expor-se como adultos, na forma de vestir, comunicar ou na sexualização precoce. A Polícia de Segurança Pública alerta para a adultização.

Adultização pode aumentar riscos online

A adultização pode envolver sérios riscos para a sua segurança e bem-estar. Esta realidade pode fragilizar a autoestima, aumentar os riscos online e abrir as portas a fenómenos criminais.

Consequências da adultização

Aumenta o risco de serem vítimas de crimes - exploração sexual, cyberbullying, grooming, divulgação não consentida de imagens

Eventual fragilização da autoestima e da identidade pessoal

Normalização de comportamentos de risco (violência, consumo, sexualização precoce).

A prevenção começa em casa e na escola:

Acompanhe a presença digital dos seus filhos

Dialogue sobre redes sociais e pressões externas

Reforce a autoestima e ensine a dizer NÃO

A PSP está no terreno e online para proteger crianças e jovens. Mas a primeira barreira de proteção é a família, a escola e a comunidade.