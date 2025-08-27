Windows 10: Microsoft traz finalmente botão para alargar suporte até 2026

O Windows 10 expira em menos de dois meses, e a Microsoft já se prepara para alargar o suporte às centenas de milhões de utilizadores que não o vão abandonar. As formas disponíveis são já bem conhecidas e começa agora a surgir o botão que abre estas portas e que garante mais 1 anos de suporte, com as regras da Microsoft.

O Windows 10 vai expirar a 14 de outubro de 2025. Ou era, porque ainda tem quase 500 milhões de utilizadores, e a Microsoft não se pode dar ao luxo de os deixar pendurados. Por isso, alargou o suporte ao Windows 10 por um ano, até 13 de outubro de 2026. E as várias opções já começam a surgir nos PCs.

Este suporte alargado para atualizações do Windows 10 não será renovado automaticamente. Os utilizadores terão de escolher um dos três métodos disponíveis para o adotar. Também não será 100% gratuito. É necessário cumprir uma condição para que a Microsoft estenda o suporte ao Windows 10.

Segundo a informação revelada, muitos utilizadores do Windows 10 já começam a ver um botão nos seus PCs para estender o suporte de atualizações, como mostra a imagem acima. Este botão ou ligação aparece no Windows Update, a janela que aparece quando seleciona “Verificar atualizações” no Windows 10.

Ao tocar neste botão, se for um utilizador doméstico, o Windows 10 oferecerá três formas de receber um ano extra de atualizações. Se não quiser utilizar uma conta Microsoft com o Windows 10, a sua única opção é pagar 30 dólares.

Se entrar no Windows 10 com uma conta Windows, existem duas opções gratuitas. A primeira é gastar 1.000 pontos Microsoft Rewards. Estes pontos são ganhos através da compra de produtos Microsoft e do cumprimento de determinados requisitos com software e jogos Microsoft. Por fim, pode obter esse ano extra simplesmente fazendo uma cópia de segurança das suas definições do Windows na cloud, através do OneDrive.

Se este link para estender as atualizações para o Windows 10 não aparecer, aguarde. A Microsoft está a implementá-lo gradualmente. Lembre-se que isto abrange apenas atualizações de segurança e bugs ; o Windows 10 não será melhorado. A data de expiração final é 13 de outubro de 2026. Não haverá mais extensões.