Há mais um país a preparar-se para multar os utilizadores de IPTV pirata

Autor: Pedro Simões

  1. David Guerreiro says:
    27 de Janeiro de 2026 às 08:08

    As vendas de VPN vão disparar na Suécia

  2. Sou humanoNaoOcidental says:
    27 de Janeiro de 2026 às 09:00

    Compreendo que haja uma luta contra a ilegalidade em vários setores no entanto faz-me confusão que esta luta contra a ilegalidade seja numa área que não tem tanto impacto como na área bancária/financeira, na área de alimentação, na área da construção, na área das drogas, na área do armamento, na área das despesas públicas, na área da informação, na area fiscal, na área da saude e outras que existem por aí.
    O que me diz da sociedade em que estamos inseridos?
    Que se ataca sempre pelo lado mais fácil e nunca pelo lado mais difícil e que tem mais impacto na vida das pessoas.
    Só a área bancária/financeira se houvesse uma regra mundial em que qualquer transação bancária eram possível rastrear todo o caminho efetuado pela mesma desde a origem até ao destino conseguiríamos baixar em muito a ilegalidade em vários setores.
    Haveria menos ultra ricos e haveria mais receitas para os Estados onde entao as pessoas não teriam de recorrer a IPTV com tanta frequência.
    É a minha opinião e vale o que vale.

