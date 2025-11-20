ESET está com soluções de cibersegurança a metade do preço

A Black Friday desperta muitos comportamentos impulsivos na hora de comprar, graças aos valores substanciais de descontos que são aplicados em todo o tipo de produtos e serviços. Conheça as super promoções da ESET.

A ESET, a maior empresa europeia de cibersegurança, quer garantir que mais utilizadores possam usufruir confortavelmente e em segurança das diversas promoções que estão por essa internet fora.

Reconhecida por combinar inteligência artificial com conhecimento humano e proteção em tempo real, a ESET acaba de lançar a sua campanha Black Friday, em que oferece um desconto de 50% nas soluções ESET HOME Security Essential e HOME Security Premium.

ESET: Proteção confiável das suas compras online

Lojas falsas e páginas de checkout clonadas podem ser usadas para se apropriar ilegalmente dos seus dados bancários. A funcionalidade Safe Banking inclui um modo de navegação seguro, oferecendo proteção automática ao realizar transações bancárias online e aceder a carteiras criptográficas baseadas na Web.

Por outro lado, existe o risco de interceção dos seus dados, caso se encontre fora da segurança da sua rede doméstica. Com a solução ESET HOME Security Premium, pode beneficiar de VPN ilimitada e assim proteger a sua ligação de rede em espaços públicos e privados.

Beneficie ainda de uma proteção completa que inclui funcionalidades essenciais, como a proteção multicamada anti-phishing, com a qual pode manter-se a salvo de fraudes e sites falsos. Proteja o seu navegador, aplicações sociais, SMS e links contra tentativas de roubo das suas informações confidenciais.

Mais do que um antivírus

A ESET destaca-se pela sua tecnologia de elevada eficácia na proteção e na leveza, desenhada para proteger todos os utilizadores digitais face aos diferentes tipos de ataques sem comprometer a performance dos dispositivos. Atualmente, a empresa protege mais de mil milhões de utilizadores em todo o mundo.

Condições da campanha

A promoção é válida na compra de subscrições através da loja online da ESET para as soluções ESET HOME Security Essential e ESET HOME Security Premium. Aplica-se a subscrições de 1, 2 e 3 anos e no máximo até 10 dispositivos. Estará em vigor entre 18 e 28 de novembro de 2025.