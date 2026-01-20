App gov.pt: como adicionar documentos de filhos ou dependentes?

A aplicação gov.pt permite já adicionar e gerir os documentos digitais de filhos ou outros dependentes, tudo a partir do teu telemóvel. Esta funcionalidade é útil para ter, por exemplo, o Cartão de Cidadão dos filhos sempre disponível. Saiba como ter.

A app gov.pt permite ter os documentos digitais dos filhos ou dependentes na mesma aplicação, de forma segura, usando a Chave Móvel Digital ou partilha por QR Code.

Como adicionar documentos de filhos ou dependentes?

O processo é simples e faz-se diretamente na app:

Abra a aplicação gov.pt no teu smartphone (Android ou iOS).

Autentique-se com a Chave Móvel Digital (CMD).

Entra na área “ Documentos ”. Procura a opção relacionada com documentos de filhos/dependentes ou gestão de cartões de dependentes. Adiciona o documento através de uma das seguintes opções: Leitura de um código QR, gerado na app gov.pt do filho ou dependente. Autorização com a Chave Móvel Digital do dependente (quando aplicável).

Nem todos os documentos estão disponíveis para todos os utilizadores, pois isso depende das entidades emissoras.

Esta funcionalidade foi especialmente pensada para pais e encarregados de educação, facilitando o acesso rápido aos documentos dos menores.