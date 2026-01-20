Google confirma o que ninguém queria! Mais difícil instalar apps no Android

O Android vai mudar e esse cenário já começou a chegar aos utilizadores. A Google quer controlar a forma como as apps são instaladas, em especial as que surgem fora da Play Store. Tudo era ainda apenas uma ideia e um conjunto de rumores, mas agora tudo mudou. A gigante das pesquisas confirmou este cenário, o que preocupa agora ainda mais os utilizadores.

Mais difícil instalar apps no Android

A Google confirmou o rumor que muitos não queriam que fosse verdade. Anunciou que trabalha num novo sistema para tornar o processo de instalação de apps Android mais controladas. Afirmou que irá implementar um fluxo de instalação com maior fricção para educar os utilizadores sobre os potenciais riscos de instalação de apps de fontes desconhecidas.

No cerne da nova abordagem da Google está o objetivo de melhorar a segurança do utilizador. Matthew Forsyth, Diretor de Gestão de Produtos do Google Play, enfatizou numa declaração nas redes sociais que este sistema não é uma restrição, mas sim uma “Camada de Responsabilidade”. O objetivo é sensibilizar os utilizadores para os perigos de instalar aplicações de programadores não verificados.

Neste caso, o processo foi deliberadamente concebido para incluir mais passos e alertas. No entanto, a porta não está completamente fechada para utilizadores experientes. A Google afirma que os utilizadores avançados podem ainda usar a opção “instalar sem verificação”. Este é o significado mais importante. Estas etapas adicionais visam garantir que os utilizadores compreendem a responsabilidade das suas decisões.

Google confirma o pior cenário possível

As novas mensagens de alerta que surgem nas versões recentes do Google Play também assinalam a mudança. Na maioria das vezes, não há problema, existe um programa de verificação, requisitos de ligação à Internet e potenciais riscos, permitindo ao utilizador avançar com a instalação. O novo processo, com “alta fricção”, tornará estes avisos mais visíveis e mais lentos, levando o utilizador a pensar antes de avançar.

Esta novidade reacende um dos debates fundamentais no ecossistema Android: o equilíbrio entre segurança e liberdade do utilizador. O Android é conhecido por oferecer a liberdade de instalar aplicações fora da sua loja de apps. Esta funcionalidade oferece uma grande vantagem, especialmente para programadores, utilizadores avançados e aqueles que desejam aceder a aplicações não disponíveis no Google Play.

Esta flexibilidade também abre caminho para a disseminação de malware e vulnerabilidades. A nova medida da Google procura minimizar estes riscos de segurança. Mas os críticos temem que esta “dificuldade” possa eventualmente tornar-se um obstáculo. Para já, a Google não deu indicações de que irá introduzir requisitos adicionais, para dificultar o processo.