Preparados para o HyperOS 3? Eis os primeiros smartphones Xiaomi a receber

A Xiaomi acaba de revelar uma novidade importante e que todos esperavam. Sabe-se agora quais serão os primeiros smartphones a receber a tão aguardada atualização do HyperOS 3. Embora não tenha revelado a data exata de lançamento, deixou claro quais os dispositivos que serão os primeiros a instalar as novas funcionalidades que prepara.

Embora fosse desejada uma lista com dezenas de modelos, infelizmente o lançamento inicial está limitado a apenas 10 smartphones Xiaomi. Isto não significa, no entanto, que serão os únicos a atualizar para o HyperOS 3. A empresa prepara uma distribuição bastante ampla para quase todo o seu catálogo, embora a previsão seja de que a atualização aconteça gradualmente para as diferentes séries e gamas de preços.

Por outro lado, quem possui um dos mais recentes equipamentos da empresa, terá a vantagem de ser um dos primeiros utilizadores a obter o HyperOS 3 e todas as suas novas funcionalidades. Embora se conheçam quais os smartphones Xiaomi que vão receber este software, agora foram revelados os primeiros a recebê-lo, e que o vão experimentar desde o primeiro dia.

A lista é curta e direta. A Xiaomi vai atualizar primeiro os seus dispositivos mais modernos e de última geração. Os dispositivos de gama média também foram incluídos nesta fase inicial noutras ocasiões, mas não é o caso com o HyperOS 3.

Além disso, alguns dos modelos da lista não estão disponíveis na Europa, embora, quando o software chegar ao território, deva partilhar essa distribuição com os smartphones vendidos no Ocidente.

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K80 Ultra

Xiaomi 16 (HyperOS 3 virá pré-instalado)

Xiaomi 16 Pro (HyperOS 3 virá pré-instalado)

A Xiaomi não divulgou uma data exata para o lançamento oficial e o anúncio de todas as funcionalidades,. Sabe-se que a empresa se prepara para revelar tudo em setembro. O novo software e todas as novas funcionalidades deverão chegar juntamente com o Xiaomi 16 no mesmo evento, bem com outros produtos.

A data é incerta, mas é possível que a Xiaomi queira competir com a Apple e esperar para responder ao iPhone 17. Pode não ser a melhor ideia, mas a empresa chinesa poderá aproveitar muitas das funcionalidades do novo iPhone para se colocar, pelo menos em teoria , à frente. Quem aguarda ansiosamente pelo HyperOS 3, as primeiras instalações chegarão provavelmente entre meados e o final de setembro.