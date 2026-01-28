DIGI tem a net de fibra mais rápida do país

Apesar de todas as dificuldades que a operadora romena enfrenta em Portugal, a verdade é que a qualidade da fibra tem superado os seus concorrentes Segundo a avaliação feita pelo barómetro anual nPerf Speed Test, a DIGI lidera o setor.

Resultados colocam a DIGI no topo da experiência do utilizador

De acordo com o barómetro anual da nPerf relativo a 2025, a DIGI Portugal alcançou a liderança do desempenho da Internet fixa em Portugal, com um score global de 156 719 nPoints.

A operadora destacou-se de forma clara nos principais indicadores de qualidade de serviço, nomeadamente nas velocidades de download, upload e na latência.

Velocidades elevadas e latência reduzida

Os testes realizados apontam para velocidades médias de download de 642,6 Mbps e upload de 521,9 Mbps, valores que colocam a DIGI no topo do mercado nacional.

A operadora registou ainda a melhor latência, com 14,27 ms, um fator determinante para uma experiência fluida em jogos online, videoconferência e outras comunicações em tempo real.

Metodologia baseada na experiência real dos utilizadores

O estudo da nPerf baseia-se em medições independentes realizadas a partir da experiência real dos utilizadores, recolhidas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2025.

A classificação das redes fixas é calculada através da pontuação nPerf, que combina velocidades de download, upload e latência, refletindo de forma objetiva a qualidade global do serviço prestado.

Rede própria reforça consistência e fiabilidade

A DIGI Portugal opera uma rede de fibra própria, construída de raiz, que conta atualmente com mais de 2 milhões de portas cobertas.

Estes resultados vêm reforçar o posicionamento da operadora como uma referência em desempenho e qualidade, sublinhando o compromisso em disponibilizar aos clientes um serviço consistente, fiável e de elevado nível tecnológico.