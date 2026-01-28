Pizza Slice: vai uma fatia de pizza?

Encontra-se prestes a ser lançado no mercado, Pizza Slice, um descontraído titulo de gestão , no qual o jogador é o gestor de uma... pizzaria. Venham saber mais...

Pizza Slice é um jogo de simulação que convida os jogadores, de uma forma descontraída e quase insana a gerir um restaurante italiano, ou seja, uma pizzaria.

Todas as responsabilidades, incluindo a aquisição de ingredientes, as tarefas de gestão de matérias-primas, as limpezas, a preparação dos pratos e... claro... o serviço ao público.

Pizza Slice vai apresentar uma campanha completa para um jogador, na qual o jogador vai vestir a farda de Tonio, um pizzaiolo italiano que herdou do seu av^, uma pequena pizzaria em Nova York. No entanto, a pizzaria encontra-se em maus lençois e em risco de desaparecimento. É precisamente neste momento que o jogador entra em cena, para tentar reerguer o estabelecimento e trazâ-la de volta à ribalta.

A campanha estende-se ao longo de 21 dias no próprio jogo, apresentando um crescente tom desafiador: desde o aumento da procura e exigêmcia dos clientes por mais variedades de pizzas, passando por um brutal aumento de diários, pelo aparecimento de inspeções do Departamento de Saúde ou até mesmo pela ação maquiavélica de concorrentes desonestos que farão de tudo para arruinar o nosso negócio.

No entanto, Pizza Slice também vai apresentar um modo cooperativo para dois jogadores, no modo campanha.

Após a conclusão do modo história, os jogadores poderão continuar na administração dos seus restaurantes indefinidamente.

Pizza Slice será lançado para PC a 4 de março deste ano.