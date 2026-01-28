Dia Europeu da Proteção de Dados: a informação é “ouro” digital

Assinala-se hoje, 28 de janeiro, o Dia Europeu da Proteção de Dados, uma data que ganha relevância crescente numa era marcada pela digitalização acelerada, pelo uso intensivo de dados pessoais e pela adoção massiva de tecnologias como a inteligência artificial.

A data remonta a 1981, com a assinatura da Convenção 108 do Conselho da Europa, o primeiro instrumento jurídico internacional dedicado à proteção de dados pessoais. Mais de quatro décadas depois, o tema está longe de ser apenas histórico e é cada vez mais atual.

Hoje, quase tudo envolve dados: desde simples navegações na internet até serviços bancários, saúde digital, redes sociais ou ferramentas de IA generativa. Esta realidade transforma os dados pessoais num ativo de enorme valor e, ao mesmo tempo, num alvo privilegiado para abusos, fugas de informação e ciberataques.

De acordo com vários relatórios recentes de cibersegurança, uma parte significativa dos incidentes de segurança continua a resultar de erro humano, como o envio indevido de documentos, configurações incorretas ou utilização de plataformas não autorizadas.

RGPD: um pilar essencial, mas não suficiente por si só

Desde 2018, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) veio reforçar os direitos dos cidadãos europeus, impondo maior transparência, responsabilidade e segurança às organizações. No entanto, cumprir o RGPD não é apenas uma questão legal é sobretudo uma questão de cultura organizacional.

Ter políticas no papel não chega. É fundamental:

Formar colaboradores

Implementar medidas técnicas adequadas

Avaliar riscos de forma contínua

Garantir que a proteção de dados é considerada desde a conceção (privacy by design)

A crescente adoção de inteligência artificial, serviços na cloud e modelos de trabalho híbrido traz novos desafios à proteção de dados.

O Dia Europeu da Proteção de Dados não deve ser visto apenas como uma efeméride, mas como um lembrete: a privacidade é um direito fundamental e a sua proteção exige atenção diária.