O maior problema do Spotify com os downloads foi resolvido. Veja como!

O Spotify disse algo que não foi muito bem recebido. Para converter os downloads para música sem perdas, era necessário apagar todas as faixas e descarregá-las novamente. Uma tarefa simples para bibliotecas pequenas e difícil para as maiores. Isso vai mudar muito em breve.

O fim de um grande problema no Spotify

Já passaram mais de seis meses desde que o Spotify lançou o áudio sem perdas na sua aplicação. Este modo adicionou mais uma opção para ouvir música, oferecendo a qualidade total da faixa original sem qualquer compressão. Na verdade, até permitia aos utilizadores descarregar faixas nesta qualidade para os seus telefones, mas com uma grande desvantagem: os downloads anteriores não podiam ser convertidos de volta para áudio sem perdas.

Felizmente, há boas notícias para todos os que desejam atualizar os seus downloads. O Spotify trabalha para permitir que qualquer biblioteca de música descarregada seja atualizada para áudio sem perdas. Isto significa que não se terá de excluir uma faixa e descarregá-la novamente.

Ninguém percebe porque é que isto não era possível desde o lançamento do áudio sem perdas. Isto porque outras opções de qualidade de música há muito que permitem upgrades de qualidade sem ter de apagar toda a biblioteca e descarregá-la novamente. Pode-se passar de 24 kbps para 96 ​​kbps, mas "sem perdas" não era uma opção.

Downloads de música sem perdas simplificados

Agora descobriu-se que na versão mais recente do Spotify o serviço está a modificar o código-fonte para adicionar uma nova opção de upgrade aos downloads. E, considerando que já estavam disponíveis ajustes de qualidade, presume-se que a nova funcionalidade permita aos utilizadores atualizar qualquer faixa descarregada para uma versão sem perdas, sem ter de a eliminar e descarregá-la novamente.

Há algo importante a considerar quando falamos de áudio sem perdas. Este formato consome uma enorme quantidade de dados móveis ou Wi-Fi e ocupa muito espaço de armazenamento. Quem tiver um plano de dados ilimitado, o primeiro problema não será uma grande preocupação, mas para atualizar a biblioteca para áudio sem perdas, pode nem se conseguir.

Quem tiver centenas de músicas descarregadas, convertê-las para áudio sem perdas não só aumentará o espaço ocupado, como também poderá triplicar ou quadruplicar o armazenamento . Por isso, pense bem antes de fazer a mudança. Este tipo de música soa muito bem, mas para a maioria das pessoas, descarregá-la para os seus dispositivos simplesmente não é viável.