Fraude com criptomoedas de 100 milhões de euros teve ligações a Portugal

Uma rede criminosa que operava através de uma falsa plataforma de investimento em criptomoedas foi desmantelada numa operação internacional coordenada pela Eurojust.

Investidores eram convencidos a transferir dinheiro para a plataforma de criptomoedas

De acordo com as informações, o esquema, que lesou investidores em vários países europeus, terá causado prejuízos superiores a 100 milhões de euros.

A investigação permitiu deter cinco suspeitos, incluindo o alegado cabecilha, e contou com buscas em Portugal, onde o Ministério Público, a Polícia Judiciária e o Tribunal Central de Instrução Criminal colaboraram ativamente.

O golpe atraía vítimas com promessas de retornos elevados. Os investidores eram convencidos a transferir dinheiro para a plataforma e, quando tentavam resgatar os fundos, eram confrontados com taxas adicionais.

Depois, a empresa virtual desaparecia, deixando muitos sem qualquer hipótese de recuperar o valor aplicado.

Grande parte do dinheiro terá sido canalizada para contas bancárias na Lituânia, numa operação de branqueamento destinada a ocultar a origem ilícita dos fundos. Além de Portugal, participaram também autoridades de Espanha, Alemanha, França e Itália.