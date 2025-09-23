JLS investe 30 milhões no primeiro posto nacional de hidrogénio
A JLS – Transportes Internacionais vai investir 30 milhões de euros em Mangualde na criação do primeiro posto em Portugal dedicado à produção e abastecimento de hidrogénio verde para a mobilidade e a indústria.
Primeiro posto nacional de hidrogénio com apoio do PRR
O projeto, apoiado em menos de 25% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), deverá estar concluído até junho de 2026 e terá capacidade para produzir 6.500 quilos de hidrogénio por dia.
Situado junto à A25, o posto pretende dar resposta aos desafios da transição energética e à descarbonização do setor dos transportes.
De acordo com o administrador Nelson Sousa, o investimento permitirá abastecer empresas locais, como a Stellantis, e também contribuir para a exportação, através do fornecimento de hidrogénio a camiões estrangeiros que utilizem aquele corredor logístico.
A transportadora tem ainda como meta descarbonizar por completo a sua frota de 300 camiões num prazo de sete anos.
Falta o mais importante? Vai receber o dobro de fundos da UE?
É que já sabemos como as coisas funcionam com o hidrogênio enquanto ouvem fundos tudo é lindo no dia que acabam fecham logo a porta.
Essa é que devia ser a mudança, para hidro e não só eletrico.
Portanto produzir 1kg de hidrogénio necessita de 50 a 55kW de energia elétrica. A empresa terá a capacidade para produzir 6.500kg por dia, ou seja, 325 000kW de consumo por dia.
Onde é que estão os críticos dos carregadores de 1000kW para os carros elétricos mesmo?