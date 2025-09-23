PplWare Mobile

JLS investe 30 milhões no primeiro posto nacional de hidrogénio

· Motores/Energia 3 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. guilherme says:
    23 de Setembro de 2025 às 17:25

    Falta o mais importante? Vai receber o dobro de fundos da UE?
    É que já sabemos como as coisas funcionam com o hidrogênio enquanto ouvem fundos tudo é lindo no dia que acabam fecham logo a porta.

  2. PM says:
    23 de Setembro de 2025 às 17:30

    Essa é que devia ser a mudança, para hidro e não só eletrico.

  3. Realista says:
    23 de Setembro de 2025 às 17:47

    Portanto produzir 1kg de hidrogénio necessita de 50 a 55kW de energia elétrica. A empresa terá a capacidade para produzir 6.500kg por dia, ou seja, 325 000kW de consumo por dia.

    Onde é que estão os críticos dos carregadores de 1000kW para os carros elétricos mesmo?

