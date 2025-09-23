JLS investe 30 milhões no primeiro posto nacional de hidrogénio

A JLS – Transportes Internacionais vai investir 30 milhões de euros em Mangualde na criação do primeiro posto em Portugal dedicado à produção e abastecimento de hidrogénio verde para a mobilidade e a indústria.

Primeiro posto nacional de hidrogénio com apoio do PRR

O projeto, apoiado em menos de 25% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), deverá estar concluído até junho de 2026 e terá capacidade para produzir 6.500 quilos de hidrogénio por dia.

Situado junto à A25, o posto pretende dar resposta aos desafios da transição energética e à descarbonização do setor dos transportes.

De acordo com o administrador Nelson Sousa, o investimento permitirá abastecer empresas locais, como a Stellantis, e também contribuir para a exportação, através do fornecimento de hidrogénio a camiões estrangeiros que utilizem aquele corredor logístico.

A transportadora tem ainda como meta descarbonizar por completo a sua frota de 300 camiões num prazo de sete anos.