Tesla deixa de vender dois dos seus carros mais populares na Europa

Quem estiver a pensar comprar um Tesla Model S ou um Model X na Europa tem agora uma má notícias. A empresa de Elon Musk decidiu suspender por completo as encomendas de ambos os veículos no território europeu. Agora só é possível encomendar um Model Y ou um Model 3. A piorar a situação, não existe informação para este novo cenário.

Tesla deixa de vender dois dos seus carros na Europa

Os configuradores para o Tesla Model S ou Model X não estão disponíveis em Portugal e em quase toda a totalidade da Europa. Nestas regiões, a empresa apenas permite que os utilizadores naveguem pelo stock atual. A empresa não revelou os motivos porque não podem ser adquiridos. No entanto, é sugerido que pode ser devido a problemas de fornecimento de ambos os modelos.

Ao contrário do Model 3 e do Model Y, fabricados em várias fábricas da Tesla em todo o mundo, o Model S e o Model X são fabricados apenas na fábrica de Fremont, na Califórnia. Isto prejudica consideravelmente a Tesla em caso de qualquer falha ou problema na cadeia de produção.

Além disso, potenciais problemas de produção do Model S e do Model X estão a causar atrasos nos prazos de entrega nos Estados Unidos. Isto, por sua vez, pode fazer com que os prazos de entrega sejam muito mais longos na Europa, o que levaria a Tesla a interromper a produção para evitar prazos de entrega exorbitantes.

Model S ou Model X: só os que estiverem em stock

Na verdade, esta não é a primeira vez que a Tesla toma esta medida. A empresa já suspendeu a compra do Model S e do Model X em dezembro de 2021 e reabriu o configurador em agosto de 2022. Assim, a impossibilidade de comprar um destes modelos irá provavelmente durar alguns meses.

Outro motivo pode ser a dificuldade em vender os seus principais veículos. Segundo os dados do último relatório de resultados da Tesla, as vendas do Model S e do Model X caíram consideravelmente em comparação com o período homólogo.

A Tesla não divulga quantos modelos Model S e Model X vende. A categoria “outros modelos” lista 21.551 entregas até ao segundo trimestre de 2025. Segundo as estimativas, do total de “outros modelos”, cerca de 8.000 a 9.000 entregas seriam do Cybertruck, deixando o Model S e o Model X com aproximadamente 13.000 unidades vendidas. Isto seria menos 37% do que as entregas do ano passado.