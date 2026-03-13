Novos dados da GNR sobre acidentes e mortes com trotinetas elétricas em Portugal

A Guarda Nacional Republicana (GNR) divulgou, esta sexta-feira, dados sobre a sinistralidade associada à micromobilidade, nomeadamente trotinetas elétricas. De 2019 a 2025, foram registadas 10 vitimas mortais.

Segundo a GNR, "até 2021, o registo de acidentes mantinha-se estável, abaixo das 25 ocorrências anuais.

Contudo, verificou-se um aumento significativo em 2023, com 547 acidentes, atingindo o pico em 2024, com 706 ocorrências.

Segundo a GNR, nos últimos sete anos, de 2019 a 2025, foram registados:

10 vitimas mortais, metade dos quais em 2023;

88 feridos graves;

1442 feridos ligeiros, atingindo o máximo de 548, em 2024.

Segundos os dados, o distrito de Setúbal foi o que registou maior número de vítimas mortais (três) e Santarém 14 feridos graves, nos últimos sete anos.

Entretanto, desde o início do ano e até 28 de fevereiro, a GNR já contabilizou 72 acidentes.

GNR deixa alertas e conselhos para o uso de trotinetas elétricas

Como principais causas dos acidentes, a GNR aponta a circulação em locais indevidos, como passeios, o desrespeito pela sinalização e a não utilização de dispositivos de segurança e de proteção.

Face a este cenário, tem desenvolvido ações de fiscalização direcionadas para estes utilizadores, promovendo a sensibilização para a adoção de uma condução defensiva.

Na nota, a GNR lembra que as trotinetas elétricas são equiparadas a velocípedes, devendo os seus utilizadores cumprir as regras estabelecidas no Código da Estrada.

A par disso, recomenda:

Uso de capacete, embora este não seja obrigatório para todas as trotinetas;

Uso retrorrefletor;

Que os utilizadores verifiquem se o veículo possui luzes brancas à frente e vermelhas atrás.

A GNR lembra, também, que é proibida a circulação de trotinetas nos passeios, devendo estas utilizar as ciclovias ou, na sua ausência, a faixa de rodagem, junto à berma.

Além de evitar manobras bruscas, os utilizadores devem sinalizar as mudanças de direção com o braço.

Conforme alertado, os condutores de trotinetas estão sujeitos às mesmas taxas de álcool que os de automóveis e elas destinam-se ao transporte de apenas uma pessoa.