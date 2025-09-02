MULTIBANCO faz 40 anos! Há uma nova voz gerada por IA

A SIBS celebra o 40.º aniversário da Rede MULTIBANCO atribuindo-lhe uma nova voz. Sendo a inovação uma das características distintivas desta Rede, os portugueses podem já ouvir frases já reconhecidas por todos como “Retire o seu dinheiro”, através de uma nova voz, agora gerada por Inteligência Artificial.

MULTIBANCO: em 2024, foram realizadas mais de 693 milhões de operações

A Rede de Caixas Automáticos MULTIBANCO foi lançada a 2 de setembro de 1985, com 9 equipamentos, em Lisboa e Porto, que permitiam fazer levantamentos, consultas de saldo e movimentos e alteração de PIN. Hoje, são cerca de 13 mil equipamentos espalhados por todo o país, que permitem fazer mais de 90 operações diferentes.

Há 40 anos nascia o primeiro grande motor de inovação e digitalização em Portugal. Hoje a Rede MULTBANCO continua presente diariamente na vida dos portugueses, muito graças à sua inovação, conveniência e simplicidade. 40 anos depois continuamos a inovar, apresentando hoje uma nova voz, gerada por Inteligência Artificial, que, ao premir a tecla 5, apoia os portugueses a efetuar as suas operações.

Afirma Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS, acrescentando que “a SIBS continua empenhada no desenvolvimento da Rede MULTIBANCO, que continua a facilitar de forma incontornável o dia a dia dos portugueses, e a ser um caso ímpar de inovação a nível global”.

Em 2024, foram realizadas mais de 693 milhões de operações na Rede de Caixas MULTIBANCO, das quais a maioria +55% foram outras operações digitais/ não presenciais que não levantamentos, o que comprova que este canal é utilizado pelos portugueses para a realização de diversas operações financeiras do dia a dia, como pagamento de serviços, pagamentos ao estado, transferências, carregamento de telemóveis, entre outras.