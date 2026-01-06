MEO vai descontinuar mais uma app! Saiba qual é agora…

A MEO continua a reorganizar o seu ecossistema digital e fez saber que há mais uma aplicação que tem os dias contados. Depois do anúncio do Meo Cloud, saiba o que é agora.

Adeus Go Mobile...

A app Go Mobile permitia assistir a canais de TV em direto no smartphone ou tablet, sobretudo em contexto móvel. Durante vários anos foi uma solução prática, especialmente para equipamentos mais antigos, mas acabou por ficar limitada face às novas exigências dos utilizadores.

Segundo a operadora, a estratégia passa por centralizar serviços numa única aplicação. A MEO Go assume agora o papel de plataforma principal, oferecendo a possibilidade de:

TV em direto

Gravações automáticas

Videoclube

Recomendações personalizadas

Experiência unificada entre dispositivos

Um dos pontos críticos está na compatibilidade. A app MEO Go exige versões mais recentes de Android e iOS, o que pode deixar de fora smartphones e tablets mais antigos, algo que não acontecia com a Go Mobile.

A decisão da MEO segue uma tendência clara no setor: menos apps, mais integração. Para a maioria dos utilizadores, a mudança será positiva, com mais funcionalidades e uma experiência mais moderna. Ainda assim, quem usa equipamentos antigos deverá confirmar se consegue continuar a aceder ao serviço.