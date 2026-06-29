Declaração de IRS: amanhã é o último dia! Atenção às coimas

Como portugueses que somos, é normal deixar para os últimos dias ou horas a entrega da declaração do IRS! Amanhã é o último dia para entregar a declaração do IRS. Se não o fizer, tem de pagar uma coima!

IRS: declaração tem de ser entregue até 30 de junho

O IRS é o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Incide sobre todos os tipos de rendimentos auferidos por indivíduos residentes em território nacional e ainda pelos rendimentos obtidos em Portugal por não residentes.

A data para a entrega da declaração de IRS em 2026, referente a 2025, termina no dia 30 de junho.

Caso os contribuintes tenham algum tipo de problema na entrega da declaração, podem sempre aceder ao e-balcão ou dirigir-se ao Centro de Atendimento Telefónico da AT (217 206 707).

A Autoridade Tributária tem até 31 de julho para proceder à liquidação das declarações entregues. O prazo limite para realizar o pagamento do imposto, caso as suas retenções na fonte não foram suficientes, é 31 de agosto.

Consequências da entrega fora do prazo da declaração de IRS

A coima mínima é de 25€ e pode chegar até aos 125€.

O valor depende do atraso e da situação concreta (ex: se entregou por iniciativa própria ou após notificação da Autoridade Tributária).

Perda de benefícios:

Possível atraso no reembolso (caso tenha direito a receber).

Pode perder o direito ao pagamento em prestações ou à dedução automática de despesas, se aplicável.

Juros de mora: