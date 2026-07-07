EVE-NG: a plataforma que permite criar laboratórios para Redes, Segurança e DevOps

Quem trabalha nas áreas de Redes, Cibersegurança ou DevOps sabe que testar configurações e simular infraestruturas em ambiente real pode ser dispendioso e complexo. É precisamente para responder a esta necessidade que existe o EVE-NG (Emulated Virtual Environment – Next Generation).

O que é o EVE-NG?

O EVE-NG é uma plataforma de emulação de redes baseada em Linux que suporta imagens virtuais de diversos fabricantes e tecnologias. Através de uma interface web intuitiva, os utilizadores podem desenhar topologias de rede, ligar equipamentos entre si e iniciar os laboratórios com apenas alguns cliques.

É uma solução amplamente utilizada por administradores de sistemas, engenheiros de redes, profissionais de cibersegurança, estudantes e centros de formação.

Principais funcionalidades

Entre as principais características do EVE-NG destacam-se:

Criação de laboratórios virtuais complexos;

Suporte para equipamentos Cisco, Juniper, Fortinet, Palo Alto, MikroTik, VMware, Linux e muitos outros;

Interface totalmente baseada no navegador;

Integração com máquinas virtuais e ambientes cloud;

Suporte para ambientes multiutilizador;

Captura de tráfego com o Wireshark;

Possibilidade de guardar, exportar e partilhar laboratórios.

Ideal para formação e testes

O EVE-NG é uma excelente ferramenta para quem está a preparar certificações técnicas, como CCNA, CCNP, JNCIS, NSE ou outras relacionadas com redes e segurança.

Também é muito utilizado por empresas para validar configurações antes da sua implementação em produção, reduzindo riscos e permitindo testar cenários de falha, redundância e recuperação.

Existe uma versão Community, gratuita, que oferece todas as funcionalidades essenciais, bem como uma edição Professional com funcionalidades adicionais direcionadas para ambientes empresariais e de formação.

Para quem procura uma plataforma completa para aprender, testar ou desenvolver infraestruturas de rede e segurança, o EVE-NG continua a ser uma das soluções mais populares e versáteis disponíveis.

Homepage: EVE-NG