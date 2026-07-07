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Luz de emergência (V16) substitui o triângulo em Portugal?

· Motores/Energia 8 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. ochegateprala says:
    7 de Julho de 2026 às 21:54

    Essa dúvida é como a dúvida de colocar os chapéus de sol à frente das concessões. Qual a dúvida? Está na lei. informem-se e respeitem o país onde estão.

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  2. V says:
    7 de Julho de 2026 às 23:23

    Como acessório complementar, ainda poderia ser aceitável, mas como substituição do triângulo é de uma estupidez sem tamanho.

    Responder
    • NãoSabesNada says:
      8 de Julho de 2026 às 07:12

      Porque é uma estupidez?

      É muito mais pratico abrir o vidro e meter uma luz em cima que é visivel a bastantes metros do que sair do carro (arriscar-se ser atropelado) caminhar 5 metros e meter o triangulo (são raras as pessoas que metem 25-50 metros), então mal se consegue antecipar o acidente…

      Responder
      • LFerreira says:
        8 de Julho de 2026 às 08:09

        Se o seu carro estiver imobilizado a seguir a uma curva apertada, num dia claro, o “pirilampo de nada serve”. O triângulo continua imbatível

        Responder
        • Max says:
          8 de Julho de 2026 às 09:59

          Nada impede que, em Espanha – além da obrigatória V-16 homologada, i.é, ligada à rede da DGT por SIM IoT – se ande também com um triângulo, opcional, e usá-lo nesse caso.
          Mas há muitas mais situações. Os problemas que tive foi com carros parados – sem sinal nenhum, às vezes na via do meio.
          A V-16 tem a vantagem de ser fácil de colocar e tirar (já vi várias vezes restos de triângulos de quem se foi embora e o deixou lá).

          Responder
  3. Simão says:
    8 de Julho de 2026 às 07:22

    Mais um acessório que não deve ser barato e que poderá ser usado muito poucas vezes ou mesmo nenhuma

    Responder

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