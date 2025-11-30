PplWare Mobile

Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde?

Internet

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Joao Ptt says:
    30 de Novembro de 2025 às 12:07

    Sim, desde que seja o Gustavo Santos a passar os certificados de qualificação para falar sobre a área da medicina.

    Como é podem falar em restringir o falar sobre saúde? Que digam que não podem promover medicamentos sujeitos a receita médica, ainda é aceitável, se bem que se são sujeitos a receita médica, terá de haver um médico envolvido de qualquer das formas.

    Podem é exigir que exista uma referência explícita tanto falada em linguagem normal (não acelerada ou lenta) no início e no fim, assim como visual durante todo o discurso sobre coisas que sejam relacionadas com medicina, indicando que a pessoa não tem qualificações oficiais ou pelo menos reconhecidas pelo Estado… sim, porque uma pessoa pode nascer com o dom/ jeito para a área da medicina, e tal nunca ser reconhecido pelo Estado (ex.: não estudou numa escola) e no entanto tal pessoa ser realmente útil para os demais.
    Vamos impedir que uma pessoa fale só porque não conseguiu ter uma nota 20 de média a tudo para entrar numa escola de medicina… que é outra estupidez, deveria entrar quem tem aptidão para a área e não apenas quem consegue ter notas altas, mas enfim, os critérios do intelecto dão nestas coisas.

