24h Domínios .blog grátis! Comece já o seu .blog com a dominios.pt
Hoje em dia, ter um blog ou site deixou de ser apenas para geeks. Seja para partilhar ideias, criar uma marca pessoal, dar mais visibilidade a um negócio ou simplesmente explorar o mundo digital, a verdade é que nunca foi tão simples — e barato. Durante 24horas, o registo do domínio .blog é grátis!
A dominios.pt, marca portuguesa especializada em domínios e alojamento web, está a disponibilizar uma campanha especial: o registo de um domínio .blog grátis. E com esse primeiro passo dado, pode criar o seu blog ou site de forma rápida, usando WordPress ou o Criar Sites da dominios.pt
Porque é importante criar um blog em 2025?
Criar um blog continua a ser uma das formas mais eficazes de:
- Partilhar ideias e paixões com uma audiência global.
- Dar visibilidade ao seu negócio através de marketing de conteúdos.
- Construir autoridade online na sua área profissional.
- Monetizar projetos digitais através de anúncios, afiliados ou vendas.
Com o domínio certo, ganha credibilidade desde o primeiro dia e aumenta a probabilidade de ser encontrado no Google.O domínio .blog é perfeito para quem quer começar um projeto de conteúdos online:
- É claro e fácil de memorizar.
- Reforça a identidade do site como espaço de partilha.
- Está disponível na dominios.pt com oferta do primeiro ano – sim, pode registar o seu blog grátis.
Passo 1: Escolher o domínio .blog certo
O domínio é o nome do seu espaço online — é assim que os leitores o vão encontrar. Um endereço simples e memorável transmite confiança e credibilidade.
Passo 2: Decidir como quer criar o blog
Aqui tem duas opções principais, ambas disponíveis na dominios.pt:
- WordPress: a plataforma mais usada no mundo para blogs e sites. Permite personalização, instalação de plugins e flexibilidade total. Ideal para quem quer criar conteúdos de forma profissional e escalável.
- Criar de Sites: pensado para quem não quer complicar. Basta escolher um template, arrastar e soltar conteúdos, e o site fica pronto em minutos.
Ambas as soluções estão integradas no alojamento da dominios.pt, com suporte em português e infraestrutura fiável.
Passo 3: Criar e partilhar conteúdos
Com o domínio registado e o blog pronto, chega a parte mais importante: o conteúdo. A chave para atrair leitores (e potenciais clientes, no caso de negócios) é criar artigos úteis, consistentes e alinhados com aquilo que quer comunicar.
Um blog atualizado regularmente pode ser um excelente aliado para ganhar visibilidade no Google e aumentar a notoriedade da sua marca pessoal ou empresa.
Porquê escolher a dominios.pt? Além da campanha de domínio grátis, a dominios.pt destaca-se pela:
- Experiência de mais de 20 anos no mercado.
- Serviços ajustados a diferentes perfis, desde iniciantes a profissionais. Suporte em português, preparado para o ajudar nas suas dúvidas!
Criar um blog ou site já não é um desafio técnico nem um investimento pesado. Com a oferta da dominios.pt, basta registar o domínio grátis e escolher entre WordPress ou Criar Sites para dar vida à sua ideia em minutos.