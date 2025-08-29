24h Domínios .blog grátis! Comece já o seu .blog com a dominios.pt

Hoje em dia, ter um blog ou site deixou de ser apenas para geeks. Seja para partilhar ideias, criar uma marca pessoal, dar mais visibilidade a um negócio ou simplesmente explorar o mundo digital, a verdade é que nunca foi tão simples — e barato. Durante 24horas, o registo do domínio .blog é grátis!

A dominios.pt, marca portuguesa especializada em domínios e alojamento web, está a disponibilizar uma campanha especial: o registo de um domínio .blog grátis. E com esse primeiro passo dado, pode criar o seu blog ou site de forma rápida, usando WordPress ou o Criar Sites da dominios.pt

Porque é importante criar um blog em 2025?

Criar um blog continua a ser uma das formas mais eficazes de:

Partilhar ideias e paixões com uma audiência global.

Dar visibilidade ao seu negócio através de marketing de conteúdos.

Construir autoridade online na sua área profissional.

Monetizar projetos digitais através de anúncios, afiliados ou vendas.

Com o domínio certo, ganha credibilidade desde o primeiro dia e aumenta a probabilidade de ser encontrado no Google.O domínio .blog é perfeito para quem quer começar um projeto de conteúdos online:

É claro e fácil de memorizar.

Reforça a identidade do site como espaço de partilha.

Está disponível na dominios.pt com oferta do primeiro ano – sim, pode registar o seu blog grátis.

Passo 1: Escolher o domínio .blog certo

O domínio é o nome do seu espaço online — é assim que os leitores o vão encontrar. Um endereço simples e memorável transmite confiança e credibilidade.

Passo 2: Decidir como quer criar o blog

Aqui tem duas opções principais, ambas disponíveis na dominios.pt:

WordPress: a plataforma mais usada no mundo para blogs e sites. Permite personalização, instalação de plugins e flexibilidade total. Ideal para quem quer criar conteúdos de forma profissional e escalável.

a plataforma mais usada no mundo para blogs e sites. Permite personalização, instalação de plugins e flexibilidade total. Ideal para quem quer criar conteúdos de forma profissional e escalável. Criar de Sites: pensado para quem não quer complicar. Basta escolher um template, arrastar e soltar conteúdos, e o site fica pronto em minutos.

Ambas as soluções estão integradas no alojamento da dominios.pt, com suporte em português e infraestrutura fiável.

Passo 3: Criar e partilhar conteúdos

Com o domínio registado e o blog pronto, chega a parte mais importante: o conteúdo. A chave para atrair leitores (e potenciais clientes, no caso de negócios) é criar artigos úteis, consistentes e alinhados com aquilo que quer comunicar.

Um blog atualizado regularmente pode ser um excelente aliado para ganhar visibilidade no Google e aumentar a notoriedade da sua marca pessoal ou empresa.

Porquê escolher a dominios.pt? Além da campanha de domínio grátis, a dominios.pt destaca-se pela:

Experiência de mais de 20 anos no mercado.

Serviços ajustados a diferentes perfis, desde iniciantes a profissionais. Suporte em português, preparado para o ajudar nas suas dúvidas!

Criar um blog ou site já não é um desafio técnico nem um investimento pesado. Com a oferta da dominios.pt, basta registar o domínio grátis e escolher entre WordPress ou Criar Sites para dar vida à sua ideia em minutos.