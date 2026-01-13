Prozis está com descontos até 40% até ao dia 19 de janeiro

Se é fã de suplementos, nutrição desportiva, roupa ou produtos para estilo de vida saudável, a Prozis tem em vigor uma campanha que dá descontos até 40%.

Prozis: descontos em vários produtos

Até o próximo dia 19 de janeiro, a Prozis está a oferecer descontos de até 40% em vários produtos do seu catálogo, desde suplementos, snacks, vitaminas, até equipamento desportivo.

Esta é uma oportunidade ideal para quem quer começar o ano de forma saudável, repor stocks de produtos essenciais ou experimentar novidades com um preço mais competitivo.

Se estava à espera do momento certo para investir em produtos de qualidade para a sua rotina diária, este é sem dúvida o momento. Mas atenção: a oferta é limitada e válida apenas até 19 de janeiro, por isso vale a pena agir rápido.

O cupão PPLWARE oferece na mesma os 10% de desconto habituais nos restantes produtos e as ofertas de campanha mantém-se ativas;

Para terem acesso às promoções, os clientes deverão usar o cupão IMBACK + PPLWARE

Para acesso a todos os produtos em campanha basta que clique aqui.