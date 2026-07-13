EDP alerta para nova fraude mais sofisticada: burlões usam dados reais

Os esquemas de fraude digital continuam a evoluir e a tornar-se cada vez mais difíceis de identificar. A EDP está a alertar os seus clientes para uma nova vaga de burlas que se destaca pela utilização de informações pessoais reais, tornando as mensagens fraudulentas muito mais credíveis.

EDP: atenção às SMS emails ou mensagens instantâneas que aparentam ser legítimas

Segundo o alerta, os criminosos conseguem obter alguns dados dos consumidores e utilizam-nos para criar comunicações altamente personalizadas. Ao contrário das tentativas de fraude mais tradicionais, que normalmente apresentam erros evidentes ou mensagens genéricas, estes novos ataques incluem informações específicas sobre o destinatário, aumentando significativamente a probabilidade de engano.

A técnica mais utilizada passa pelo envio de SMS, emails ou mensagens instantâneas que aparentam ser legítimas e que simulam comunicações oficiais da EDP. Em muitos casos, os utilizadores são encaminhados para páginas falsas onde lhes é pedido que efetuem pagamentos, atualizem dados pessoais ou introduzam credenciais de acesso.

A empresa recorda que nunca solicita dados sensíveis através de mensagens não solicitadas e recomenda que os clientes desconfiem de qualquer comunicação que inclua links para pagamentos urgentes ou pedidos de informação pessoal.

Nos últimos anos, a EDP tem reforçado os mecanismos de combate à fraude e mantém uma colaboração com a SIBS para identificar e bloquear referências de pagamento fraudulentas. Esta parceria já permitiu impedir centenas de tentativas de burla e evitar prejuízos financeiros para os consumidores.

Para evitar cair nestes esquemas, a recomendação passa por verificar sempre a autenticidade das mensagens recebidas, confirmar os contactos através dos canais oficiais da empresa e nunca partilhar códigos de autenticação, palavras-passe ou dados bancários.

Num cenário em que os ataques recorrem cada vez mais à personalização e à engenharia social, a atenção dos utilizadores continua a ser uma das principais linhas de defesa contra este tipo de fraude.