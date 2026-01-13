DIGI garante que preços não vão ser alterados em 2026

A DIGI Portugal voltou a sublinhar o seu compromisso com os consumidores portugueses ao confirmar que não irá aumentar os preços dos serviços de TV, internet, voz e móvel ao longo de 2026.

Segundo a operadora, a prioridade continua a ser a melhoria contínua da experiência do utilizador, com investimentos focados na expansão da rede, na qualidade do serviço e no apoio ao cliente. Em 2025, a DIGI concentrou esforços na expansão para novas áreas, no reforço da robustez das redes de fibra óptica e móvel e no alargamento da oferta de conteúdos televisivos (um trabalho que terá continuidade ao longo de 2026).

Rede móvel da Digi continua a crescer

A expansão da rede móvel foi uma das áreas estratégicas de investimento em 2025. Nesse período, a DIGI ultrapassou a marca dos 4600 sites com tecnologia 4G, dos quais cerca de 2600 já disponibilizam cobertura 5G. Para 2026, está prevista a instalação de mais 500 novos sites, reforçando a cobertura e a capacidade da rede.

Paralelamente, a operadora irá apostar na melhoria da cobertura em espaços interiores, através da instalação de sistemas dedicados, com o objetivo de proporcionar uma navegação mais estável e fiável aos utilizadores do serviço móvel.

Crescimento da operação em Portugal

A DIGI tem também investido no crescimento da sua presença física e humana em Portugal. Ao longo do último ano, a empresa abriu 55 pontos de venda em todo o país e reforçou a contratação direta em todas as áreas de atividade. Atualmente, contam-se mais de 1500 colaboradores da DIGI a trabalhar diariamente no apoio e desenvolvimento dos serviços prestados aos clientes.

No final do terceiro trimestre, a DIGI registava 813 mil serviços ativos em Portugal, dos quais 443 mil correspondem a números móveis. A operadora contabilizava ainda 150 mil clientes de fibra, sendo que 128 mil incluem também o serviço de TV.

Com esta estratégia de estabilidade de preços e investimento contínuo, a DIGI procura consolidar a sua posição no mercado nacional e manter-se como uma alternativa competitiva no setor das telecomunicações.